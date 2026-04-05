Rajasthan Crime: मात्र 2000 रुपए के लिए दोहिते ने कर दी नाना की हत्या, पैर बांधकर कुएं में फेंका शव

जांच के दौरान रणजीत काछी (25) निवासी जिला झालावाड़ हाल निवासी सारथल को संदिग्ध मानकर अकलेरा बस स्टैंड से डिटेन किया गया। पूछताछ में उसने अपने नाना बद्रीलाल की हत्या करना स्वीकार किया। वारदात के बाद आरोपी रात भर गायब रहा तथा बाद सुबह मौसी गुड्डी बाई के घर जाकर सो गया। अगले दिन शाम करीब 6 बजे सारथल से इकलेरा जिला झालावाड़ की तरफ भाग गया था। रणजीत व उसकी मां सारथल में बहुत दिनों से मृतक बद्रीलाल के घर पर ही रह रहे थे।