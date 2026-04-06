Baran News: बाइक चोरी कर भाग रहे युवक को दौड़ाकर गार्ड ने पकड़ा, पुलिस थाने से चोर हुआ फरार



बारां। बापचा थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति इन दिनों सवालों के घेरे में है। मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट के आवासीय परिसर में दो दिन पहले हुई चोरी की वारदात के बाद पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। घटना में एक चोर बाइक लेकर फरार हो गया, जबकि दूसरे को सुरक्षा गार्डों ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, लेकिन वह भी बाद में थाने से फरार हो गया।