Baran Mandi: लहसुन मंडी में बढ़ी आवक, 14500 रुपए क्विंटल तक पहुंचे भाव, साउथ समेत गुजरात, महाराष्ट्र से आ रही डिमांड

लहसुन व्यापार संघ के अध्यक्ष जगदीश बंसल ने बताया कि इस बार शुरुआती दोर में ही बाहरी मांग निकलने से भावो अच्छे स्तर पर बने हुए है। यहां के लहसुन की देश के विभिन्न राज्यो में मांग बनी हुई है। जिसमें साउथ समेत महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात तथा बिहार में लहसुन भिजवाया जा रहा है। गुजरात तथा महाराष्ट्र में उंटी समेत बॉक्स क्वालिटी की अधिक डिमाण्ड रहती है। वही बिहार तथा बंगाल में फूलगोला, लड्डू तथा लाटरी की मांग रहती है।