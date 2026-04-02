New Roadways Bus: नई रोडवेज बसों की सौगात, बारां-उदयपुर-जयपुर-नाहरगढ़ रूट पर शुरू हुआ संचालन

हालांकि नई बस चलने से दोपहर की राहत तो मिली है, लेकिन डेढ़ बजे वाली बस निकलने के बाद सीधे शाम 5 बजे बस का समय है । बस के नाहरगढ़ पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने चालक एवं परिचालक का माल्यार्पण कर मिठाई खिलाई और हरी झंडी दिखाकर बस को रवाना किया । इस अवसर पर भाजपा नेता चतुर्भुज नागर, भंवरलाल कुशवाह, जितेंद्र नागर, ऋषिपाल सिंह, विशाल मंगल, तेजकरण नागर, नितिन सोनी, अनिल नागर, सुरेन्द्र वैष्णव, द्वारकीलाल एरवाल, दिनेश कुशवाह आदि उपस्थित रहे ।