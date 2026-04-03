बारां: जमीन अधिग्रहण कर ली अब तो रोड बनवा दो सरकार, टेंडर के नौ माह बीते, फिर भी खाली हाथ

बारां। सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए कई योजना परियोजनाओं का खाका तैयार करने के बाद उसकी प्रभावी निगरानी पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे स्वीकृत होने के लंबे समय बाद तक भी प्रभावित क्षेत्र के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। जिले में राजस्थान और मध्यप्रदेश को जोड़ने वाले एक नंबर स्टेट हाइवे स्थित बारां-मांगरोल रोड (माल बमोरी) के निर्माण की घोषणा वर्ष 2024-25 में वर्तमान राज्य सरकार ने पहले बजट में कर दी गई थी।