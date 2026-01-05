सात नए जीएसएस से रोशन होंगे क्षेत्र के 45 गांव

बारां. किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के केलवाड़ा में रविवार को ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने सात 33 केवी ग्रिड सब-स्टेशनों (जीएसएस) का शिलान्यास किया। प्रदेश सरकार की ओर से इन परियोजनाओं पर कुल 23 करोड़ 22 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। नागर ने कहा कि केलवाड़ा शाहाबाद क्षेत्र में बिजली के मामले में जितना काम पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, उससे कई अधिक इन 5 सालों में होगा। उन्होंने विधायक ललित मीणा के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि यह इस क्षेत्र में विकास के लिए लगातार प्रयास करते है। किसानों को रात के समय बिजली दिलाने के लिए प्रयास करते है। इस क्षेत्र में विद्युत प्रसारण निगम के पिछले 70 सालों में तीन जीएसएस बने है और केवल दो वर्षों के कार्यकाल में ही इन्होंने 218 करोड़ के चार नए जीएसएस स्वीकृत करवाएं है। इसके अलावा 23 करोड़ के 7 नए जीएसएस का आज शिलान्यास किया है। अभी करीब साढ़े तीन हजार करोड़ की परियोजना पर काम चल रहा है। इससे केलवाड़ा ही नहीं पूरे हाड़ौती क्षेत्र में लाभ मिलेगा। समारोह में विधायक ललित मीणा ने भी संबोधित करते हुए सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।