9 April Paid Holiday: 9 अप्रेल को मिलेगा संवैतनिक अवकाश, बारां जिले में पुडुचेरी के मतदाता श्रमिकों के लिए आदेश जारी

मकान मालिकों का मामूली किराये का लालच पूरे मोहल्ले की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किराये पर रहने वाला व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का न हो या किसी वारदात के बाद यहां छिपा हुआ न हो। हाल के समय में बढ़ी चोरी और अन्य आपराधिक घटनाओं में अस्थायी लोगों की संलिप्तता भी सामने आई है। वरिष्ठ एडवोकेट सुरेन्द्र दाधीच ने बताया कि मकान मालिकों को किरायेदारों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य रूप से कराना चाहिए, क्योंकि यह सुरक्षा से जुड़ा मामला है।