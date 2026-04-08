Banswara : बाबा रामदेव ने कहा-चमड़ी-दमड़ी के पीछे मत भागो, वसुंधरा राजे ने भी कही बड़ी बात

आचार्य प्रसन्नसागर ने कहा कि अग्नि का स्वभाव है कि वह गर्माहट देती है। बर्फ की तासीर है कि वह ठण्डक का अहसास कराती है। फूलों से महक आती है। उसी तरह उपवास करने से साधना का पथ प्रशस्त होता है। आराधना की राह आसान होती है। जीवन वहीं सफल होते हैं, जो गुरु की कही करते हैं। गुरु के कार्य में बुद्धि नहीं लगाते हैं। आज अधिकांश क्लेश क्यू और यूं के वजह से हो रहे हैं। पूरा देश क्यू-यूं के अहंकार से मुक्त हो जाए, तो सारे फसाद खत्म हो जाएंगे। अच्छा सोचेंगे, तो अच्छा होगा। खुद को नकारात्मक चीजों से दूर रखेंगे, तो सफल होंगे।