5 एमवीए ट्रांसफार्मर देगा किशनगंज इलाके के कई गांवों को कम वोल्टेज, पावर कट से राहत

किशनगंज. क्षेत्र के 33/11 केवी जीएसएस रामगढ़ पर शुक्रवार को 3.15 एमवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 5 एमवीए का ट्रांसफार्मर स्थापित करवाया गया। किशनगंज विद्युत विभाग सहायक अभियंता सतपाल मीणा ने बताया कि विधायक डॉ. ललित मीणा के प्रयासों से रामगढ़ के 33/11 केवी जीएसएस पर 3.15 एमवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 5 एमवीए ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। इस ट्रांसफार्मर से क्षेत्र में कम वोल्टेज, ट्रिङ्क्षपग जैसी समस्याओं से क्षेत्र वासियों को राहत मिलेगी और बिजली की विभिन्न समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता पंकज कुमार और सहायक अभियंता सत्यपाल मीणा व रामगढ़ जीएसएस से संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति में ट्रांसफार्मर स्थापित का कार्य किया गया।