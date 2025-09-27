Patrika LogoSwitch to English

बारां

5 एमवीए ट्रांसफार्मर देगा किशनगंज इलाके के कई गांवों को कम वोल्टेज, पावर कट से राहत

रामगढ़ के 33/11 केवी जीएसएस पर 3.15 एमवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 5 एमवीए ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। इस ट्रांसफार्मर से क्षेत्र में कम वोल्टेज, ट्रिङ्क्षपग जैसी समस्याओं से क्षेत्र वासियों को राहत मिलेगी और बिजली की विभिन्न समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा।

बारां

Mukesh Gaur

Sep 27, 2025

रामगढ़ के 33/11 केवी जीएसएस पर 3.15 एमवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 5 एमवीए ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। इस ट्रांसफार्मर से क्षेत्र में कम वोल्टेज, ट्रिङ्क्षपग जैसी समस्याओं से क्षेत्र वासियों को राहत मिलेगी और बिजली की विभिन्न समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा।
source patrika photo

पहले यहां लगा था 3.15 एमवीए का ट्रांसफार्मर

किशनगंज. क्षेत्र के 33/11 केवी जीएसएस रामगढ़ पर शुक्रवार को 3.15 एमवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 5 एमवीए का ट्रांसफार्मर स्थापित करवाया गया। किशनगंज विद्युत विभाग सहायक अभियंता सतपाल मीणा ने बताया कि विधायक डॉ. ललित मीणा के प्रयासों से रामगढ़ के 33/11 केवी जीएसएस पर 3.15 एमवीए ट्रांसफार्मर के स्थान पर 5 एमवीए ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। इस ट्रांसफार्मर से क्षेत्र में कम वोल्टेज, ट्रिङ्क्षपग जैसी समस्याओं से क्षेत्र वासियों को राहत मिलेगी और बिजली की विभिन्न समस्याओं से भी छुटकारा मिलेगा। इस दौरान कनिष्ठ अभियंता पंकज कुमार और सहायक अभियंता सत्यपाल मीणा व रामगढ़ जीएसएस से संबंधित कर्मचारियों की उपस्थिति में ट्रांसफार्मर स्थापित का कार्य किया गया।

इन गांवों को फायदा

इससे जीएसएस से संबंधित असनावर व लहरूनी फीडर के चंद्रपुरा नयागांव, लहरूनी, धौलपुर ढाई की रूण्डी, जेतपुरा, कुंजी, पीपलखेड़ी, लहरूनी डॉडा, करिरिया, असनावर, करवाड़ा, श्रीपुरा, गोपालपुर, गोरिल्ला, पाली, थाना के 15 गांवों में वोल्टेज की कमी, विद्युत सप्लाई से संबंधित समस्याओं से ग्रामीणों को राहत मिलेगी।

Published on:

27 Sept 2025 01:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / 5 एमवीए ट्रांसफार्मर देगा किशनगंज इलाके के कई गांवों को कम वोल्टेज, पावर कट से राहत

