सर्दी की जोरदार आमद, सबसे ठंडी रात, पारा 12 डिग्री पर पहुंचा

बारां. जिले के मौसम में बदलाव का दौर जारी है। पिछले दिनों छाए बादलों के कारण सर्दी की रफ्तार को ब्रेक लग गया। अब एक-दो दिन से मौसम साफ रहने से पारे ने फिर से गोता लगाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से अगले एक-दो दिन में हवा की दिशा बदलने से सर्दी और बढ़ सकती है। गुरुवार को बारां सहित जिले में मौसम का मिजाज साफ रहा। 7-8 नवंबर से हवा का रूख बदलने से तापमान में गिरावट आने लगेगी और ठंड अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी। 15 नवंबर के बाद ठंड का असर और तेज हो जाएगा। बुधवार की रात सीजन की सबसे ठंडी रात रही। रात का पारा करीब 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।