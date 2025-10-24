तेज रफ्तार एसयूवी ने एक के बाद एक तीन बाइक को मारी टक्कर

कस्बाथाना के झिरिया रोड पर हुई घटना

कस्बाथाना. कस्बाथाना में गुरुवार शाम को एक चारपहिया वाहनचालक ने अफरा तफरी मचा दी। उसने लापरवाही से वाहन चलाकर एक के बाद एक तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक जना घायल हो गया। जानकारी के अनुसार झिरिया रोड पर एक बोलेरो चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से मोटर साइकिल को टक्कर मार दी गई, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया और कई मोटर साइकिलें क्षतिग्रस्त हो गईं। इसकी रिपोर्ट कस्बाथाना के थाने में दर्ज कराई गई।

प्रार्थी महेंद्र अपनी मोटरसाइकिल परमाल की दुकान पर खड़ी कर रहा था। बोलेरो चालक छोटू ने चारपहिया वाहन को को लहराते हुए और तेज गति से चलाते हुए रफीक शाह के मकान के सामने रखी नीरज मेहता की मोटर साइकिल को टक्कर मार दी, इससे वह टूट गई। इसके बाद बोलेरो चालक ने बस स्टैंड की तरफ से आ रहे भार ङ्क्षसह जाटव की मोटर साइकिल को टक्कर मार दी, जिससे वह दूर जा गिरा और उसके सिर और कंधे में चोट आई। घटना के बाद बोलेरो चालक वाहन को तेज गति से चलाते हुए सीधा परमाल यादव की दुकान की तरफ ले आया और महेंद्र ङ्क्षसह की मोटर साइकिल को टक्कर मार दी। प्रार्थी ने अपनी मोटर साइकिल को खड़ी कर दुकान की तरफ भागकर अपनी जान बचाई। घायल भार ङ्क्षसह जाटव को घर वाले अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। प्रार्थी महेंद्र ङ्क्षसह ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और जांच शुरू कर दी है।