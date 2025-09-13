तय शर्तों को पूरा करने के बाद ही होगा चिकित्सकों का समायोजन

बारां. सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेजों में सेवारत चिकित्सकोंं से फैकल्टी की कमी पूरी करने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत कुछ दिनों पहले राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की ओर से चिकित्सा संस्थान विनियम -2025 गाइड लाइन जारी की गई है। इसमें अस्पतालों में सेवारत चिकित्सकोंं को रोगी सेवा अनुभव, शोध और तय योग्यताओं के आधार पर मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक फैकल्टी के तौर पर लगाए जाने की बात है। सेवारत चिकित्सक इस गाइड लाइन को लेकर विशेष उत्साहित है। इनकी ओर से ज्ञापन देकर सरकार का आभार जताते हुए गाइड लाइन लागू करने की मांग की जा रही है। इसे लेकर बारां से 29 चिकित्सकों ने पदनामित सहायक आचार्य के पद से सामूहिक त्याग पत्र देकर प्रदेश में मजबूत संदेश दिया है। वहीं, चिकित्सक शिक्षकों के संगठन राजस्थान मेडिकल शिक्षक एसोसिएशन (आरएमसीटीए) की ओर से पढ़ाने का अनुभव और शोध नहीं करने वालों को सीधे ही मौका देने का तर्क देते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई जा रही है।