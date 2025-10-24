Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

142 दिन बाद फिर गूंजेंगी शहनाई, नवंबर में 13 और दिसंबर में सिर्फ 3 विवाह मुहूर्त

इधर सहालग वाले परिवारों में तैयारियों की हलचल शुरू हो चुकी है। बाजारों में भी खरीदारी का दौर दिखने लगा है। मैरिज गार्डन संचालकों ने बताया कि शहर में करीब 50 मैरिज गार्डन हैं।

2 min read

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 24, 2025

इधर सहालग वाले परिवारों में तैयारियों की हलचल शुरू हो चुकी है। बाजारों में भी खरीदारी का दौर दिखने लगा है। मैरिज गार्डन संचालकों ने बताया कि शहर में करीब 50 मैरिज गार्डन हैं।

इधर सहालग वाले परिवारों में तैयारियों की हलचल शुरू हो चुकी है। बाजारों में भी खरीदारी का दौर दिखने लगा है। मैरिज गार्डन संचालकों ने बताया कि शहर में करीब 50 मैरिज गार्डन हैं।

एक को जागेंगे श्रीहरि, पांच महीने बाद शुरू होंगे मांगलिक कार्य

बारां. करीब पांच महीने से थमी शहनाइयों की गूंज अब फिर से बजने को तैयार है। 12 जून को गुरु अस्त होने और 6 जुलाई से चातुर्मास लगने से जिन शुभ कार्यों पर विराम लग गया था, वे अब 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी से पुन: प्रारंभ होंगे। 142 दिनों बाद फिर सहालग का मौसम गुलजार होगा। शहर के मैरिज गार्डन, होटल, डीजे-बैंड वालों और कैटरर्स की करीब एक साल पहले से ही बुङ्क्षकग हो चुकी है। इधर सहालग वाले परिवारों में तैयारियों की हलचल शुरू हो चुकी है। बाजारों में भी खरीदारी का दौर दिखने लगा है। मैरिज गार्डन संचालकों ने बताया कि शहर में करीब 50 मैरिज गार्डन हैं। नवंबर में 13 और दिसंबर में सिर्फ 3 विवाह मुहूर्त होने के बावजूद दोनों महीनों में शहर में करीब 500 से अधिक शादियां होने का अनुमान है।

एक नवंबर को जमकर होंगी शादियां

1 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। बताया जाता है कि इस दिन मांगलिक कार्यों की शुरुआत होते ही जमकर शादियां होंगी। केटररर्स खुशी जैन ने बताया, अब पांच महीने बाद फिर से सहालग सीजन की शुरुआत होने जा रही है। पहले दिन 1 नवंबर को ही काफी बुङ्क्षकग हैं।

15 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास

15 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास होने की वजह से विवाह नहीं हो सकेंगे। विवाह मुहूर्त 15 दिसंबर से 4 फरवरी तक भी नहीं होंगे। शुक्र ग्रह के उदित होने के बाद 5 फरवरी से मुहूर्त की शुरुआत होगी।

ब्राइडल गोल्ड ज्वेलरी पैकेज 40 ग्राम से शुरू

इन दिनों सोना-चांदी के दाम रिकार्ड स्तर पर जा पहुंचे हैं। दोनों कीमती धातुओं के दामों में दिवाली के बाद थोड़ी कमी आई है। ऐसे में सराफा बाजार में सहालग सीजन की खरीदारी का दौर जारी है। सराफा कारोबारी त्रिलोक सोनी, कपिल पोरवाल ने बताया कि सोना और चांदी के दामों में थोड़ा करेक्शन आया है, आगे जाकर इनके दामों के रिकॉर्ड और भी ध्वस्त हो सकते हैं। गहने खरीदारी और निवेश के लिए यही बेहतर समय है।एक अनुमान के मुताबिक वैसे जिन घरों में शादियां हैं उन्होंने दिवाली से पहले ही खरीदारी शुरू कर दी थी। सराफा व्यवसायियों के अनुसार शादी के लिए ब्राइडल गोल्ड ज्वेलरी पैकेज 40 ग्राम से शुरू हैं। इसमें गले का सेट, कान के टॉप्स, अंगूठी और दो चूड़ी पांच लाख रूपए में उपलब्ध हैं। दाम बढऩे पर कम वजनी ज्वेलरी खरीदी जा रही है।

ये रहेंगे विवाह मुहूर्त

नवंबर : 2, 3, 5 (कार्तिक पूर्णिमा), 8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25 और 30।
दिसंबर : 4, 5 और 6।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Oct 2025 02:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / 142 दिन बाद फिर गूंजेंगी शहनाई, नवंबर में 13 और दिसंबर में सिर्फ 3 विवाह मुहूर्त

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

अंता उपचुनाव: जानें क्यों खारिज हुआ प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला का नामांकन पत्र? अब मैदान में बचे 20 लोग

Urmila Jain Bhaya
बारां

उर्मिला का नामांकन पत्र खारिज, अब मैदान में कुल 20 उम्मीदवार

दस प्रस्तावक नहीं होने के कारण इस नामांकन को निर्दलीय भी नहीं माना गया। इसके बाद अब कुल 20 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में शेष रह गए हैं।
बारां

कुल्हाड़ी से कर दी बुजुर्ग की हत्या, सोने की बालियां लूट कर ले गए

मृतक के पुत्र सत्यनारायण लोधा की रिपोर्ट पर अज्ञात जनों के खिलाफ हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है।
बारां

अंता उपचुनाव: वसुन्धरा समर्थक नेता ने भी ठोकी ताल, BJP के पूर्व विधायक हुए बागी…पार्टी में क्यों बढ़ी टेंशन?

Former BJP MLA Rampal Meghwal
बारां

Anta By Election: 12वीं पास भाया 56.20 करोड़ के मालिक, ग्रेजुएट नरेश मीणा के पास 1.76 करोड़ की संपत्ति, जानें प्रत्याशियों की डिटेल्स

बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.