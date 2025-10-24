142 दिन बाद फिर गूंजेंगी शहनाई, नवंबर में 13 और दिसंबर में सिर्फ 3 विवाह मुहूर्त

इधर सहालग वाले परिवारों में तैयारियों की हलचल शुरू हो चुकी है। बाजारों में भी खरीदारी का दौर दिखने लगा है। मैरिज गार्डन संचालकों ने बताया कि शहर में करीब 50 मैरिज गार्डन हैं।
एक को जागेंगे श्रीहरि, पांच महीने बाद शुरू होंगे मांगलिक कार्य
बारां. करीब पांच महीने से थमी शहनाइयों की गूंज अब फिर से बजने को तैयार है। 12 जून को गुरु अस्त होने और 6 जुलाई से चातुर्मास लगने से जिन शुभ कार्यों पर विराम लग गया था, वे अब 1 नवंबर को देवउठनी एकादशी से पुन: प्रारंभ होंगे। 142 दिनों बाद फिर सहालग का मौसम गुलजार होगा। शहर के मैरिज गार्डन, होटल, डीजे-बैंड वालों और कैटरर्स की करीब एक साल पहले से ही बुङ्क्षकग हो चुकी है। इधर सहालग वाले परिवारों में तैयारियों की हलचल शुरू हो चुकी है। बाजारों में भी खरीदारी का दौर दिखने लगा है। मैरिज गार्डन संचालकों ने बताया कि शहर में करीब 50 मैरिज गार्डन हैं। नवंबर में 13 और दिसंबर में सिर्फ 3 विवाह मुहूर्त होने के बावजूद दोनों महीनों में शहर में करीब 500 से अधिक शादियां होने का अनुमान है।
एक नवंबर को जमकर होंगी शादियां
1 नवंबर को देवउठनी एकादशी है। बताया जाता है कि इस दिन मांगलिक कार्यों की शुरुआत होते ही जमकर शादियां होंगी। केटररर्स खुशी जैन ने बताया, अब पांच महीने बाद फिर से सहालग सीजन की शुरुआत होने जा रही है। पहले दिन 1 नवंबर को ही काफी बुङ्क्षकग हैं।
15 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास
15 दिसंबर से 14 जनवरी तक मलमास होने की वजह से विवाह नहीं हो सकेंगे। विवाह मुहूर्त 15 दिसंबर से 4 फरवरी तक भी नहीं होंगे। शुक्र ग्रह के उदित होने के बाद 5 फरवरी से मुहूर्त की शुरुआत होगी।
ब्राइडल गोल्ड ज्वेलरी पैकेज 40 ग्राम से शुरू
इन दिनों सोना-चांदी के दाम रिकार्ड स्तर पर जा पहुंचे हैं। दोनों कीमती धातुओं के दामों में दिवाली के बाद थोड़ी कमी आई है। ऐसे में सराफा बाजार में सहालग सीजन की खरीदारी का दौर जारी है। सराफा कारोबारी त्रिलोक सोनी, कपिल पोरवाल ने बताया कि सोना और चांदी के दामों में थोड़ा करेक्शन आया है, आगे जाकर इनके दामों के रिकॉर्ड और भी ध्वस्त हो सकते हैं। गहने खरीदारी और निवेश के लिए यही बेहतर समय है।एक अनुमान के मुताबिक वैसे जिन घरों में शादियां हैं उन्होंने दिवाली से पहले ही खरीदारी शुरू कर दी थी। सराफा व्यवसायियों के अनुसार शादी के लिए ब्राइडल गोल्ड ज्वेलरी पैकेज 40 ग्राम से शुरू हैं। इसमें गले का सेट, कान के टॉप्स, अंगूठी और दो चूड़ी पांच लाख रूपए में उपलब्ध हैं। दाम बढऩे पर कम वजनी ज्वेलरी खरीदी जा रही है।
ये रहेंगे विवाह मुहूर्त
नवंबर : 2, 3, 5 (कार्तिक पूर्णिमा), 8, 12, 13, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25 और 30।
दिसंबर : 4, 5 और 6।
