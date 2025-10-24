142 दिन बाद फिर गूंजेंगी शहनाई, नवंबर में 13 और दिसंबर में सिर्फ 3 विवाह मुहूर्त

इन दिनों सोना-चांदी के दाम रिकार्ड स्तर पर जा पहुंचे हैं। दोनों कीमती धातुओं के दामों में दिवाली के बाद थोड़ी कमी आई है। ऐसे में सराफा बाजार में सहालग सीजन की खरीदारी का दौर जारी है। सराफा कारोबारी त्रिलोक सोनी, कपिल पोरवाल ने बताया कि सोना और चांदी के दामों में थोड़ा करेक्शन आया है, आगे जाकर इनके दामों के रिकॉर्ड और भी ध्वस्त हो सकते हैं। गहने खरीदारी और निवेश के लिए यही बेहतर समय है।एक अनुमान के मुताबिक वैसे जिन घरों में शादियां हैं उन्होंने दिवाली से पहले ही खरीदारी शुरू कर दी थी। सराफा व्यवसायियों के अनुसार शादी के लिए ब्राइडल गोल्ड ज्वेलरी पैकेज 40 ग्राम से शुरू हैं। इसमें गले का सेट, कान के टॉप्स, अंगूठी और दो चूड़ी पांच लाख रूपए में उपलब्ध हैं। दाम बढऩे पर कम वजनी ज्वेलरी खरीदी जा रही है।