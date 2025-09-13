अपने ही घर में परायी, आम बोलचाल में भी अंग्रेजी और उर्दू को प्राथमिकता

आज के युवाओं का यह मानना है कि हिंदी बोलना आधुनिकता से परे का कार्य है। पर क्या यह सही है? क्या हमारी संस्कृति और भाषा केवल एक शब्दावली भर है? ङ्क्षहदी में समाहित भावनाएं, वे संस्कार, और वे मूल्य, आज के युवाओं में लुप्त होते नजर आ रहे हैं। हमें यह समझना होगा की भाषा केवल बोलने कि कला नहीं, बल्कि वह संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है। यदि हम अपनी भाषा को भूलते हैं, तो एक दिन हमारी संस्कृति का अस्तित्व भी संकट में आ जाएगा। युवा वर्ग को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि वह ङ्क्षहदी को गर्व के साथ बोले, लिखे, और पढ़ें। स्कूल-कॉलेज में हिंदी साहित्य को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। फिल्म, नाटक, गीत, संगीत, मीडिया में हिंदी को प्राथमिकता दी जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में अपनाएं। आज हिंदी दिवस के पावन अवसर पर यह संदेश हम सबको गुंजन चाहिए कि..।

हिंदी हमारी अस्मिता है, हमारी आत्मा की आवाज है। इसे बोले, अपनाएं, संजोये और सशक्त बनाएं। क्योंकि जब तक हिंदी जीवित रहेगी, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारी राष्ट्रीयता भी जीवित रहेगी।