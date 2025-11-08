अंता उपचुनाव: नरेश मीणा की बगावत से त्रिकोणीय मुकाबला, कांग्रेस को क्यों माना जा रहा तीसरे नंबर पर? जानें समीकरण

भाजपा के मोरपाल सुमन लोकल हैं, सैनी समुदाय से, वसुंधरा राजे के करीबी। भाजपा बागी रामपाल मेघवाल को मना चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा और वसुंधरा रोड शो कर चुके हैं। भाजपा सीट बचाने में जुटी है। अंता में 2.27 लाख वोटर हैं, मतदान 11 को, नतीजे 14 नवंबर को।यह उपचुनाव सिर्फ सीट नहीं, हाड़ौती की सियासत की दिशा तय करेगा। नरेश अगर मजबूत दिखे तो 2028 के लिए बड़ा संदेश। कांग्रेस के लिए यह करो या मरो की लड़ाई है, क्योंकि पिछले उपचुनावों में वे पांच हार चुकी हैं।