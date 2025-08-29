उल्टी-दस्त के साथ डेंगू और स्क्रब टायफस का हमला

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार जिले में इस वर्ष फरवरी माह से ही डेंगू के मरीज आने शुरू हो गए थे। जुलाई तक तो स्थिति बेहद सामान्य रही, लेकिन अगस्त में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगस्त माह में पहले पखवाड़े में 15 अगस्त तक 18 मरीज चिन्हित हुए थे। उसके बाद बीते 13 दिनों में 28 अगस्त तक इनकी संख्या बढ$कर 25 हो गई। औसतन दूसरे पखवाड़े में हर दो दिन में एक डेंगू रोगी मिल रहा है। फरवरी में डेंगू के 2 मरीज चिन्हित हुए थे। इसके बाद मार्च में 8 मरीज पॉजीटिव आए। अप्रेल में 01, मई में 02, जून और जुलाई माह में 01-01 तथा अगस्त में 10 मरीज मिले हैं।