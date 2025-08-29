Patrika LogoSwitch to English

बारां

उल्टी-दस्त के साथ डेंगू और स्क्रब टायफस का हमला

मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इनमें उल्टी, दस्त के साथ डेंगू और स्क्रबटायफस के मरीज भी आ रहे हैं। जिला लोगों की सेहत प्रभावित होने से अस्पताल समेत उपजिला अस्पतालों और पीएचसी-सीएचसी की ओपीडी भी बढ़ गई है।

बारां

Mukesh Gaur

Aug 29, 2025

मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इनमें उल्टी, दस्त के साथ डेंगू और स्क्रबटायफस के मरीज भी आ रहे हैं। जिला लोगों की सेहत प्रभावित होने से अस्पताल समेत उपजिला अस्पतालों और पीएचसी-सीएचसी की ओपीडी भी बढ़ गई है।
source patrika photo

जिले में दूषित भोजन और पानी पीने से हो चुकी है दो की मौत

अब तक डेंगू के 25 और 37 स्क्रब टायफस के मरीज मिले

बारां. मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इनमें उल्टी, दस्त के साथ डेंगू और स्क्रबटायफस के मरीज भी आ रहे हैं। जिला लोगों की सेहत प्रभावित होने से अस्पताल समेत उपजिला अस्पतालों और पीएचसी-सीएचसी की ओपीडी भी बढ़ गई है। इन दिनों स्वच्छता और शुद्धता को लेकर उदासीनता बरतना लोगों की सेहत पर भारी पड़ रहा है। जिले में शाहाबाद क्षेत्र में बीते कुछ दिनों में दूषित पानी और भोजन से दो जनों की मृत्यु हो चुकी है। इससे एहतियात बरतने की आवश्यकता है।

हर दो दिन दिन में निकल रहा एक मरीज

स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार जिले में इस वर्ष फरवरी माह से ही डेंगू के मरीज आने शुरू हो गए थे। जुलाई तक तो स्थिति बेहद सामान्य रही, लेकिन अगस्त में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। अगस्त माह में पहले पखवाड़े में 15 अगस्त तक 18 मरीज चिन्हित हुए थे। उसके बाद बीते 13 दिनों में 28 अगस्त तक इनकी संख्या बढ$कर 25 हो गई। औसतन दूसरे पखवाड़े में हर दो दिन में एक डेंगू रोगी मिल रहा है। फरवरी में डेंगू के 2 मरीज चिन्हित हुए थे। इसके बाद मार्च में 8 मरीज पॉजीटिव आए। अप्रेल में 01, मई में 02, जून और जुलाई माह में 01-01 तथा अगस्त में 10 मरीज मिले हैं।

यह रखें सावधानी

पानी उबालकर ठंडा करके पीएं। बाजार में खुले में रखा सामान न खरीदें और न खाएं। हाथ धोकर ही खाना खाएं। ताजा खाना ही खाएं। बाहर के खाने से बचें सिर्फ घर का खाना ही खाएं। अधिक परेशानी आने पर डॉक्टर से परामर्श लें।

ब्लॉक डेंगू स्क्रबटायफस

अन्ता 02 01
मांगरोल 00 07
अटरू 03 08
बारां 07 02
छबड़ा 04 05
छीपाबड़ौद 07 02
किशनगंज 03 02
शाहाबाद 05 00
बारां शहर 00 05
कुल 25 37

गुरुवार की जिले में की गई गतिविधियां

सर्वे किए क्षेत्र 41
जांचे गए घर 9971
लार्वा पाए गए पात्र 165
जांचे गए कंटेनर 20939
लार्वा पाए गए कंटेनर 182
उपचारित किए गए कंटेनर 226
टेमिफोस डाला 380
बुखार के रोगी मिले 196

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Aug 2025 02:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / उल्टी-दस्त के साथ डेंगू और स्क्रब टायफस का हमला

