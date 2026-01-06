घना कोहरा, कड़ाके की सर्दी, खुले में पतले से कंबल का सहारा

बारां. पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते जिले में भी तापमान में काफी गिरावट आ गई है। अब रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शीत लहर चल रही है और गलन बढ़ गई है। गर्म लबादों के साथ अलाव का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इस हाड कंपाने वाली कड़ाके की ठंड में भी दुर्बल वर्ग के कई लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। हालांकि नगरपरिषद की ओर से शहर में चार रैन बसेरे संचालित हैं। इनमें दो अस्थायी रैन बसेरे सर्दी के दिनों में शुरू किए है। इसके बाद भी प्रचार प्रसार नहीं होने, रैन बसेरे छोटे पडऩे और जगह की कमी समेत पर्याप्त सुविधा नहीं मिलने से लोगों को खुले स्थान पर रात काटनी पड़ रही है। पत्रिका टीम ने रविवार रात 11 बजे बाद शहर के चारमूर्ति चौराहा, रेलवे, बस स्टैंड, खजूरपुरा तिराहा, तेलफैक्ट्री निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज व स्टेशन रोड, प्रताप चौक आदि कुछ इलाकों में जायजा लिया। इस समय घना कोहरा छा गया था और विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई थी। ओंस की बूंदे गिर रही थी। गर्म कपड़े पहनने के बाद भी गलन से धूजणी छूट रही थी। ठंडी हवाएं शूल सी चुभ रही थी। ऐसी स्थिति में भी कोई हाथ ठेले पर सोता मिला और कोई निर्माणाधीन आरओबी के नीचे पिलर के सहारे दुबका था। एक वृद्ध पतले से कंबल को लपेट कर शरीर को हवा से बचाने का जतन करता मिला। 5 डिग्री की सर्द रात में इस तरह के नजारे देख लोग सिहर उठे। पत्रिका संवाददाता को फोटो क्लिक करते देखा तो वहां मित्र के साथ मौजूद समाजसेवी अजय खत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। हम सहयोग को तैयार हैं। डिवाइडर पर रात गुजारना जान आफत में डालने से कम नहीं है। गत 23 दिसंबर 2025 की रात एनएच 27 पर पलायथा के समीप मजबूरी में डिवाइडर पर रात गुजार रहे दो किसानों को एक स्लीपर बस ने कुचल दिया था। इससे दोनों की मौके पर सांसें थम गई थी। इसके बाद भी मजबूरी में लोग रात गुजार रहे है। शहर में रविवार रात 11.28 बजे खजूरपुरा तिराहा के समीप निर्माणाधीन आरओबी के नीचे पिलर के सहारे एक ठेले पर एक व्यक्ति दुबके हुए मिला। वर्षों से आरओबी अधूरा होने से कुछ वाहन बीच में डिवाइडर की जगह खड़े रहते हैं। वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सोते हुए जरूरतमंद के साथ गंभीर हादसा होने का अंदेशा रहता है।