6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बारां

घना कोहरा, कड़ाके की सर्दी, खुले में पतले से कंबल का सहारा

शीत लहर चल रही है और गलन बढ़ गई है। गर्म लबादों के साथ अलाव का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इस हाड कंपाने वाली कड़ाके की ठंड में भी दुर्बल वर्ग के कई लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है।

3 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Jan 06, 2026

शीत लहर चल रही है और गलन बढ़ गई है। गर्म लबादों के साथ अलाव का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इस हाड कंपाने वाली कड़ाके की ठंड में भी दुर्बल वर्ग के कई लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है।

source patrika photo

शूल सी चुभ रही शीतलहर के दौरान खुले में कट रही रैना

बारां. पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के चलते जिले में भी तापमान में काफी गिरावट आ गई है। अब रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। शीत लहर चल रही है और गलन बढ़ गई है। गर्म लबादों के साथ अलाव का भी सहारा लेना पड़ रहा है। इस हाड कंपाने वाली कड़ाके की ठंड में भी दुर्बल वर्ग के कई लोगों को खुले आसमान के नीचे रात गुजारनी पड़ रही है। हालांकि नगरपरिषद की ओर से शहर में चार रैन बसेरे संचालित हैं। इनमें दो अस्थायी रैन बसेरे सर्दी के दिनों में शुरू किए है। इसके बाद भी प्रचार प्रसार नहीं होने, रैन बसेरे छोटे पडऩे और जगह की कमी समेत पर्याप्त सुविधा नहीं मिलने से लोगों को खुले स्थान पर रात काटनी पड़ रही है। पत्रिका टीम ने रविवार रात 11 बजे बाद शहर के चारमूर्ति चौराहा, रेलवे, बस स्टैंड, खजूरपुरा तिराहा, तेलफैक्ट्री निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज व स्टेशन रोड, प्रताप चौक आदि कुछ इलाकों में जायजा लिया। इस समय घना कोहरा छा गया था और विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई थी। ओंस की बूंदे गिर रही थी। गर्म कपड़े पहनने के बाद भी गलन से धूजणी छूट रही थी। ठंडी हवाएं शूल सी चुभ रही थी। ऐसी स्थिति में भी कोई हाथ ठेले पर सोता मिला और कोई निर्माणाधीन आरओबी के नीचे पिलर के सहारे दुबका था। एक वृद्ध पतले से कंबल को लपेट कर शरीर को हवा से बचाने का जतन करता मिला। 5 डिग्री की सर्द रात में इस तरह के नजारे देख लोग सिहर उठे। पत्रिका संवाददाता को फोटो क्लिक करते देखा तो वहां मित्र के साथ मौजूद समाजसेवी अजय खत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था होना चाहिए। हम सहयोग को तैयार हैं। डिवाइडर पर रात गुजारना जान आफत में डालने से कम नहीं है। गत 23 दिसंबर 2025 की रात एनएच 27 पर पलायथा के समीप मजबूरी में डिवाइडर पर रात गुजार रहे दो किसानों को एक स्लीपर बस ने कुचल दिया था। इससे दोनों की मौके पर सांसें थम गई थी। इसके बाद भी मजबूरी में लोग रात गुजार रहे है। शहर में रविवार रात 11.28 बजे खजूरपुरा तिराहा के समीप निर्माणाधीन आरओबी के नीचे पिलर के सहारे एक ठेले पर एक व्यक्ति दुबके हुए मिला। वर्षों से आरओबी अधूरा होने से कुछ वाहन बीच में डिवाइडर की जगह खड़े रहते हैं। वाहनों की आवाजाही रहती है। ऐसे में सोते हुए जरूरतमंद के साथ गंभीर हादसा होने का अंदेशा रहता है।

चारमूर्ति चौराहा : रात 10.52 बजे

चारमूर्ति चौराहा से स्टेशन रोड पर महक होटल तक पहुंचे तो कोहरे की आगोश में होने से चौराहा पर लगी शहीद क्रांतिकारियों की मूर्तियां यहां से साफ दिखाई नहीं दे रही, लेकिन एक दुकान के थड़े पर आधा दर्जन लोग रजाई कंबल में सा रहे थे। लोगों ने पूछने पर बताया कि एक दिन रैन बसेरे में सोने गए तो वहां किसी ने उसकी जेब से रुपए पैसे निकाल लिए। एक ओर वृद्ध ने बताया कि दिन में मजदूरी करते है, रात को रेलवे स्टेशन पर सोते हैं, लेकिन वहां से भी भगा दिया जाता है। मजबूरी में थड़े पर सोना पड़ रहा है।

बस स्टैंड : रात 11.13 बजे

कुंजेड निवासी 50 वर्षीय प्रेमचन्द मेघवाल पतले से कंबल में खुद को समेट कर लोहे की कुर्सी पर सोता मिला। आवाज लगाने पर वह सहम सा गया, कंपकपाते हुए किसी तरह नाम पता बताया। रेन बसेरे में जाने के लिए बोलने पर उसने कहा उसे नहीं पता कहां रैन बसेरा है। वहां रजाई और बिछाने को कुछ मिलेगा क्या, विश्वास दिलाने पर किसी तरह राजी हुआ तो उसे कुछ कदम की दूरी पर टेंट में बने नगरपरिषद के रैन बसेरे में छोड़ा। अन्दर लकड़ी तख्त पर गद्दों पर रजाई ओढ़$कर सोते लोगों को देखा तो मन प्रफुल्लित हो गया।

रात 11.41 बजे : पेंशनर भवन, स्टेशन रोड

यहां फुटपाथ पर बनी अस्थायी टापरी में एक युवक सोता मिला। युवक का कहना था कि नगरपरिषद धर्मशाला में जाते है तो वहां कमरे फुल होने की बात कहकर लौटा दिया जाता है। कई बार पहुंचने में देरी हो जाती तो धर्मशाला का गेट नहीं खोला जाता।

दो स्थानों नगरपरिषद के सामने सार्वजनिक धर्मशाला के पीछे और कोटा रोड पर अग्निशमन कार्यालय के समीप स्थायी रैन बसेरा संचालित है। इसके अलावा दो अस्थायी रैन बसेरे रोडवेज बस स्टैंड और जिला अस्पताल साइकिल स्टैंड के समीप संचालित किए हुए हैं। यहां अलाव जलाने के लिए लकड़ी व कंबल की व्यवस्था की जाएगी। प्रचार-प्रसार भी कराया जाएगा।

भुवनेश मीणा, आयुक्त नगरपरिषद

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 01:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / घना कोहरा, कड़ाके की सर्दी, खुले में पतले से कंबल का सहारा

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्राम वासियों ने बताया कि गांव से होकर निकल रहे रोड पर अधिक घुमाव होने से इस स्थान पर आए दिन वाहन पलटने से दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। घटना में ट्रक पलटने से उसमें लदी बोरियां सडक़ पर बिखर गईं। मक्का बटोरने के लिए बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच गए।

ग्राम वासियों ने बताया कि गांव से होकर निकल रहे रोड पर अधिक घुमाव होने से इस स्थान पर आए दिन वाहन पलटने से दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। घटना में ट्रक पलटने से उसमें लदी बोरियां सडक़ पर बिखर गईं। मक्का बटोरने के लिए बड़ी संख्या में वहां लोग पहुंच गए।
बारां

थानाधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि रविवार को भैरूपुरा निवासी रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल 70 की तबीयत $खराब होने से उसे अंता लाया गया। मेडिकल बोर्ड से सोमवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।

थानाधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि रविवार को भैरूपुरा निवासी रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल 70 की तबीयत $खराब होने से उसे अंता लाया गया। मेडिकल बोर्ड से सोमवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है।
बारां

राजस्थान पत्रिका ने जब हालात का जायजा लिया तो शहर की कई कॉलोनियों, बस्तियों में हालात ङ्क्षचताजनक पाए गए। इसके बाद सोमवार को जलदाय विभाग ने शहर के कई इलाकों में टीम भेजकर पानी के नमूने लिए और क्लोरोफार्म का स्तर जांचा।

राजस्थान पत्रिका ने जब हालात का जायजा लिया तो शहर की कई कॉलोनियों, बस्तियों में हालात ङ्क्षचताजनक पाए गए। इसके बाद सोमवार को जलदाय विभाग ने शहर के कई इलाकों में टीम भेजकर पानी के नमूने लिए और क्लोरोफार्म का स्तर जांचा।
बारां

परियोजना के क्रियान्वयन से हजारों कृषि उपभोक्ताओं को बेहतर एवं स्थिर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होगी। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को भी निर्बाध बिजली सुविधा प्राप्त होगी तथा तकनीकी हानियों में कमी आएगी।

परियोजना के क्रियान्वयन से हजारों कृषि उपभोक्ताओं को बेहतर एवं स्थिर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होगी। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को भी निर्बाध बिजली सुविधा प्राप्त होगी तथा तकनीकी हानियों में कमी आएगी।
बारां

शनिवार सुबह करीब 11 बजे एक निजी कंपनी में कार्यरत मजदूर राजू मीणा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद उसे छबड़ा उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया।

शनिवार सुबह करीब 11 बजे एक निजी कंपनी में कार्यरत मजदूर राजू मीणा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद उसे छबड़ा उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.