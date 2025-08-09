शिक्षा से बदली तस्वीर, जीवनस्तर सुधरा, विकास को गति मिली

केलवाड़ा/शाहाबाद. जिले में किशनगंज-शाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में दोनों पंचायत समिति क्षेत्र में जनजाति के तौर सहरिया, भील, मीणा आदि निवास करते हैं। वहीं शिक्षा के द्वारा वर्तमान में जनजाति आदिवासियों की तस्वीर बदल रही है। एक तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों में सुधार के साथ, कुछ आदिवासी समुदायों में जीवन स्तर में सुधार देखा जा रहा है। दूसरी तरफ, विस्थापन, भूमि अधिग्रहण और सांस्कृतिक क्षरण जैसी चुनौतियां भी बनी हुई हैं, जो उनके जीवन को अब भी प्रभावित कर रही हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं सहरिया परियोजना अधिकारी जब्बर ङ्क्षसह ने बताया कि बारां जिले में आदिवासियों के लिए 37 छात्रावास 8 आवासीय विद्यालय 319 मांबाड़ी, जिले में पीएम जनमन के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा 21000 आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें से वर्तमान में 8000 आवास पूर्ण हो चुके हैं। जिले में 18 मल्टीपरपज सेंटर बनने हैं। इनमें से आठ तैयार हो चुके हैं। 8 नए हॉस्टल स्वीकृत हुए, जिनमें से चार का काम चल रहा है। जनजाति क्षेत्र में पीएम जनमन के माध्यम से 16023 विद्युत कनेक्शन सरकार के द्वारा करवाए गए हैं। 1980 से सानवाड़ा सहरिया बस्ती में लाइट नहीं होने पर वहां पर 40 घरों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। बीलखेड़ा डांग में नेटवर्क की समस्या के चलते पीएम जनमन के माध्यम से मोबाइल टावर लगवाकर नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है।