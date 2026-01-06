निजी क्लीनिक में उपचार के दौरान तबीयत बिगड़ी, वृद्ध की मौत

source patrika photo
सीसवाली का मामला, मृतक के पुत्र ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट
सीसवाली. भैरुपुरा निवासी घायल वृद्ध की कस्बे के निजी क्लिनिक पर उपचार के दौरान तबियत बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उसे अन्ता लेकर पहुंचे, वहां उसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। थानाधिकारी किरदार अहमद ने बताया कि रविवार को भैरूपुरा निवासी रामचन्द्र पुत्र मथुरालाल 70 की तबीयत खराब होने से उसे अंता लाया गया। मेडिकल बोर्ड से सोमवार को पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
यह है मामला
मृतक के पुत्र जगदीश ने बताया कि उसके पिता पहले स्वस्थ थे। वे रविवार को घर पर गिर कर घायल हो गए थे। उनको दिखाने के लिए सीसवाली के एक निजी क्लीनिक लेकर गए। वहां पर उपचार के दौरान क्लिनिक पर रखी दवा उपचार किया गया। इससे तबियत और बिगड़ गई। इसके बाद क्लीनिक संचालक ही अपने वाहन से उनको अन्ता लेकर गया। जगदीश ने आरोप लगाया है कि गलत उपचार के कारण उनके पिता की जान गई है। उसने संचालक के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवाया है।
इस मामले की अभी मुझे जानकारी नहीं है। अगर ऐसा मामला सामने आया है तो जांच करवा कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. कन्हैयालाल मीणा, बीसीएमओ, मांगरोल
गंभीर हालत में मरीज को मेरे पास लेकर आए थे। मैंने उसका प्राथमिक उपचार करना शुरू किया तो मरीज में साइलेंट अटैक के लक्षण नजर पता चले। इसके बाद मैं अपनी कार से उनको अन्ता अस्पताल लेकर गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
साबिर हुसैन अंसारी, क्लीनिक संचालक
