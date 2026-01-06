निजी क्लीनिक में उपचार के दौरान तबीयत बिगड़ी, वृद्ध की मौत

मृतक के पुत्र जगदीश ने बताया कि उसके पिता पहले स्वस्थ थे। वे रविवार को घर पर गिर कर घायल हो गए थे। उनको दिखाने के लिए सीसवाली के एक निजी क्लीनिक लेकर गए। वहां पर उपचार के दौरान क्लिनिक पर रखी दवा उपचार किया गया। इससे तबियत और बिगड़ गई। इसके बाद क्लीनिक संचालक ही अपने वाहन से उनको अन्ता लेकर गया। जगदीश ने आरोप लगाया है कि गलत उपचार के कारण उनके पिता की जान गई है। उसने संचालक के खिलाफ थाने में मामला भी दर्ज करवाया है।