जापान की मदद के बाद भी काम अधूरा, 20 गांवों के 7131 किसानों के खेत प्यासे

इस विषय में पत्रिका से प्रेस वार्ता में माइनर नंबर 6 के अध्यक्ष नाथूलाल नागर ने बताया कि यह क्षेत्र के किसानों के लिए आगामी फसल के लिए एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। अगर किसानों को इस वाटर लेवल का लाभ इस नहरी पानी के माध्यम से नहीं मिला तो क्षेत्र के किसानों की हालत बहुत ही दयनीय हो जाएगी। साथ ही बताया कि बिलास सिंचाई परियोजना की नहर के मुख्य द्वार से लेकर के अंतिम माइनर 8 तक नहर क्षतिग्रस्त इतनी है कि नहरी पानी का जब निकास प्रारंभ होता है तो अंतिम माइनर तक पानी ही नहीं पहुंच पाता। किसान नहरी पानी की सुविधा से वंचित रह जाते हैं। भंवरगढ़ मुख्य द्वार माइनर अध्यक्ष नरेन्द्र नगर, रामपुरिया उम्मेद ङ्क्षसह चौधरी, बांसथूनी बृजमोहन नागर, कांकड़दा हरिमोहन नागर,आंकोदिया रमेशचंद नागर द्वारा कई बार किसानों के हित में क्षतिग्रस्त व अधूरी इस नहर के कार्य को लेकर के उच्च अधिकारियों को अवगत भी करवा दिया है और अधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त नहर के लिए विभागीय उच्च अधिकारीयों को अवगत करवाया गया परन्तु कार्य के लिए बजट की स्वीकृति उन्हें भी नहीं मिली। अधिकारियों ने क्षेत्र के किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लिया ओर पुन: कार्य के लिए बजट की गुहार लगाई है। माइनर नंबर 8 के अध्यक्ष नाथु लाल नागर ने बताया कि किसानों की इस विकट समस्या को लेकर गुरुवार को पुन: जिला कलेक्टर के किशनगंज दौरे पर ज्ञापन देकर क्षेत्र के किसानों की नहरी समस्या से अवगत करवाया गया है। इस दौरान माइनर नंबर 7 आंकोदिया के अध्यक्ष रमेशचंद आंकोदिया, सदस्य तोलाराम मेघवाल व किसान मनीष नागर सहित अन्य किसान मौजूद रहे। माइनर नंबर 6 के अध्यक्ष नाथुलाल नागर ने कहा कि अगर क्षतिग्रस्त नहर के निर्माण के संबंध में अधिकारियों का विरोध भी करना पड़े तो समस्त माइनर समिति अध्यक्ष उसके लिए भी तैयार हैं।