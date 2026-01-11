कोहरे से धीमी हुई ट्रेनों की रफ्तार, यात्रियों को करना पड़ रहा इंतजार

बारां. जिले में पिछले करीब 10 दिनों से शीतलहर और गलन के साथ कोहरा रहने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। इस कारण टे्रनों को एहतियातन कम रफ्तार से चलाना पड़ रहा है। इससे यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। पश्चिम मध्य रेलवे की महत्वपूर्ण सुपरफास्ट ट्रेन दयोदय एक्सप्रेस भी कोहरे के कारण लेट हो रही है। अजमेर-जबलपुर 12182 टेन का बारां स्टेशन समय 10.40 है, लेकिन शुक्रवार रात करीब डेढ़ घंटा देरी से पहुंची। जबलपुर-अजमेर 12181 का बारां पहुंचने का समय सुबह 5.55 है, लेकिन शनिवार सुबह करीब 1.20 मिनट की देरी से पहुंची। इसी तरह जोधपुर-भोपल व अन्य राज्यों से आने वाली साप्ताहिक ट्रेन भी निर्धारित समय से कुछ देरी से पहुंच रही है। अन्य राज्यों से आने वाली साप्ताहिक ट्रेन अधिक देरी से चल रही है। पुरी-विशाखापट्टनम, शालीमार-उदयपुर आदि ट्रेन तय समय से देरी से पहुंच रही है। शालीमार-उदयपुर ट्रेन शनिवार सुबह करीब 20 मिनट की देरी से पहुंची।