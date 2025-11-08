किराने की दुकान पर धावा, सरिये से शटर ऊंचा कर घुसे

प्राप्त जानकारी के अनुसार कवाई कस्बे के सालपुरा चौराहा से रेलवे स्टेशन को जाने वाले रास्ते पर स्थित नवल किशोर मित्तल किराने के थोक व्यापारी की दुकान पर गुरुवार देर रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि रात्रि के दौरान करीब 1:00 बजे बाद अज्ञात चोरों ने दुकान के शटर में सरिया लगाकर उसे ऊंचा कर दिया और भीतर घुस गए। यहां गल़्ले में रखे 5-7 हजार के नगदी व ड्राई फूट आदि कीमती सामान को चुरा कर ले गए। सुबह जब प्रात:भ्रमण करने वाले लोग यहां से निकले तो चोरी की घटना की जानकारी दुकान के ऊपर ही मकान में रह रहे व्यापारी को दी, इस पर चोरी की घटना का पता चला। पीडि़त दुकानदार ने बाद में थाने पहुंचकर चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। पीडि़त दुकानदार के पड़ोसी ने बताया कि रात को करीब 1:00 तक वह बाहर बैठकर मोबाइल देख रहा था जब तक किसी तरह की वारदात नहीं हुई थी। की खबर से पूरे कस्बा में दिनभर चर्चा रही। वहीं कस्बे वासियों द्वारा प्रत्येक मोहल्ले में सजगता के साथ रात्रि में विचरण करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने का फैसला लिया है। उधर पुलिस ने कहा है कि कस्बे में लगातार रात्रि के दौरान गश्त की जा रही है। कस्बे वासियों को भी जहां भी कहीं रात्रि के दौरान कोई संदिग्ध बाहरी व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।