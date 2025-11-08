Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

किराने की दुकान पर धावा, सरिये से शटर ऊंचा कर घुसे

पुलिस ने कहा है कि कस्बे में लगातार रात्रि के दौरान गश्त की जा रही है। कस्बे वासियों को भी जहां भी कहीं रात्रि के दौरान कोई संदिग्ध बाहरी व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Nov 08, 2025

पुलिस ने कहा है कि कस्बे में लगातार रात्रि के दौरान गश्त की जा रही है। कस्बे वासियों को भी जहां भी कहीं रात्रि के दौरान कोई संदिग्ध बाहरी व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

source patrika photo

नगदी व सूखे मेवे चुराए, ग्रामीणों ने रात की गश्त लगाने का किया फैसला

कवाई. कस्बे के सालपुरा चौराहे पर स्थित एक किराने के थोक व्यापारी के यहां गुरुवार रात्रि को अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। चोरों ने वहां गल्ले में रखे 5-7 हजार रुपए, ड्राई फ्रूट आदि कीमती सामान चुरा लिए। शुक्रवार सुबह जब राहगीरों ने इस बात की सूचना दुकान के ऊपर रह रहे मालिक को दी तो वारदात का पता चला। इस पर पीडि़त व्यापारी ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार कवाई कस्बे के सालपुरा चौराहा से रेलवे स्टेशन को जाने वाले रास्ते पर स्थित नवल किशोर मित्तल किराने के थोक व्यापारी की दुकान पर गुरुवार देर रात अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। बताया जा रहा है कि रात्रि के दौरान करीब 1:00 बजे बाद अज्ञात चोरों ने दुकान के शटर में सरिया लगाकर उसे ऊंचा कर दिया और भीतर घुस गए। यहां गल़्ले में रखे 5-7 हजार के नगदी व ड्राई फूट आदि कीमती सामान को चुरा कर ले गए। सुबह जब प्रात:भ्रमण करने वाले लोग यहां से निकले तो चोरी की घटना की जानकारी दुकान के ऊपर ही मकान में रह रहे व्यापारी को दी, इस पर चोरी की घटना का पता चला। पीडि़त दुकानदार ने बाद में थाने पहुंचकर चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। पीडि़त दुकानदार के पड़ोसी ने बताया कि रात को करीब 1:00 तक वह बाहर बैठकर मोबाइल देख रहा था जब तक किसी तरह की वारदात नहीं हुई थी। की खबर से पूरे कस्बा में दिनभर चर्चा रही। वहीं कस्बे वासियों द्वारा प्रत्येक मोहल्ले में सजगता के साथ रात्रि में विचरण करने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखने का फैसला लिया है। उधर पुलिस ने कहा है कि कस्बे में लगातार रात्रि के दौरान गश्त की जा रही है। कस्बे वासियों को भी जहां भी कहीं रात्रि के दौरान कोई संदिग्ध बाहरी व्यक्ति नजर आए तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 01:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / किराने की दुकान पर धावा, सरिये से शटर ऊंचा कर घुसे

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आर्थिक तंगी, बाइक के रुपयों के जुगाड़ के लिए शुरू कर दी चोरी

दोनों आरोपियों को न्यायालय से आदेश लेकर अनुसंधान के लिए यहां लाया गया। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की गई। इस पर आरोपियों ने मिर्जापुर थाना अन्ता से एक ट्रॉली, गांव धरनावदा गुना से एक-डेढ साल पहले दो ट्रॉलियां, गांव रेलावन व सोभागपुरा थाना किशनगंज से दो ट्रॉली, एक साल पहले, गांव बिजोरा थाना अन्ता जिला बारां से दो-तीन महीने पहले एक ट्रॉली, गांव कुराड थाना देवलीमांझी जिला कोटा से एक महीने पहले ट्रॉली चोरी करना स्वीकार किया है।
बारां

268 मतदान केन्द्रों पर 228264 मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि

अंता विधानसभा उपचुनाव-2025 के तहत निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि 11 नवम्बर को मतदान और 14 नवम्बर को मतगणना सुचारू रूप से हो सके।
बारां

अंता उपचुनाव: डोटासरा का नरेश मीणा पर इशारों में वार, बोले- यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा; BJP को भी घेरा

Govind Singh Dotasara and Naresh Meena
बारां

अंता उपचुनाव का चढ़ा रंग: BJP-कांग्रेस के दिग्गजों ने लगाया पूरा दम, निर्दलीय नरेश मीणा बन रहे सिरदर्द

Anta by-election
बारां

जिले में अब तक 67.84 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग

अंता विधानसभा को छोडकऱ अन्य किशनगंज, बारां-अटरु एवं छबड़ा के सभी मौजूदा मतदाताओं के लिए नए गणना फॉर्म (ईएफ) की छपाई और घर-घर जाकर वितरण का काम विधानसभा क्षेत्रों में शुरू हो चुका है।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.