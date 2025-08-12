यहां भी आवारा श्वानों का आतंक, रास्ता पार करना मुश्किल, एक महीने में 245 मामले

सड$कों पर आवारा कुत्तों के काटने से बच्चे और बुजुर्ग घायल हो रहे हैं। लंका कॉलोनी में कुत्ते ने बच्चों को ही घायल किया था। लोगों के जीवन रक्षा के तहत जनहित में सड$कों को आवारा कुत्तों से पूरी तरह मुक्त करना चाहिए। लेकिन इसके लिए स्थायी तौर पर समर्पित बल का गठन नहीं किया हुआ है और ऐसे कुत्तों को पकडऩे के लिए ठेका भी नहीं दिया हुआ है। जिला चिकित्सालय सूत्रों के अनुसार बीते जुलाई माह के दौरान ही जिला अस्पताल में कुत्तों के काटने के करीब 245 मामले पहुंचे हैं। इस एक माह के आंकड़ों से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जिले में आवारा कुत्तों के काटने की काफी घटनाएं हो रही है। सभी मरीजों को एंटी रैबीज वैक्सीन लगाई गई है। पिछले वर्ष जनवरी माह में जिला अस्पताल के पीछे एक कुत्ता नवजात के शव को लेकर भाग गया था। बाद में कोतवाली पुलिस ने उसे छुड़वाया और शव को दफनाने की कार्रवाई की थी। पिछले वर्ष ही मार्च माह में मांगरोल कस्बे में आवारा कुत्ते ने करीब दो दर्जन लोगों पर हमला कर दिया था।