प्रयोगशाला की जांच में पूड़ी तलने वाला तेल घटिया और अमानक निकला

फूड सेफ्टी ऑफिसर मौजीलाल कुंभकार ने बताया कि तेल के सेम्पल की जांच रिपोर्ट 5 अगस्त को जारी हुई थी, जो विभाग को दो दिन पहले ही मिली है। इसके अनुसार उपयोग किया जा रहा रिफाइंड सोयाबीन तेल खाद्य सुरक्षा मानक को पूरा नही करता है। नमूना नियम के तहत घटिया है। उन्होंने बताया कि अन्य मसालों तथा आटे की जांच की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि प्रकरण को कोर्ट में पेश कर कार्रवाई की जाएगी। कुंभकार ने बताया कि शहर समेत अन्य स्थानों पर एक माह में करीब पांच दर्जन से अधिक खाद्य सामग्रियों के नमूने लिए गए हैं। इन्हें भी जांच के लिए कोटा लैब में भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट आने में एक माह लग जाता है।