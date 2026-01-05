5 जनवरी 2026,

सोमवार

बारां

पारा @ 5 डिग्री : सुबह के बाद सीधे शाम, पाला, कोहरे और शीतलहर का हमला

हरनावदाशाहजी. भोर होते ही नियमित अपने मिशन में जुटने वाले सफाई कर्मचारी भी रविवार को कड़ाके की ठंड के प्रकोप से ठिठुरते दिखे। और आधे कस्बे की सडक़ों को बुहारकर कुछ देर अलाव ताप कर राहत का जतन करती नजर आई। जब पत्रिका संवाददाता ने नजारे को कैमरे में कैद करना चाहा तो उनका मासूमियत सा जवाब था कि भैयाजी आज सर्दी बहुत तेज है। कस्बे में पुराने पुलिस थाने के पीछे अनुपयोगी पडी सब्जी मंडी में अलाव तापकर राहत लेती महिला सफाई कर्मचारी।

बारां

image

Mukesh Gaur

Jan 05, 2026

हरनावदाशाहजी. भोर होते ही नियमित अपने मिशन में जुटने वाले सफाई कर्मचारी भी रविवार को कड़ाके की ठंड के प्रकोप से ठिठुरते दिखे। और आधे कस्बे की सडक़ों को बुहारकर कुछ देर अलाव ताप कर राहत का जतन करती नजर आई। जब पत्रिका संवाददाता ने नजारे को कैमरे में कैद करना चाहा तो उनका मासूमियत सा जवाब था कि भैयाजी आज सर्दी बहुत तेज है। कस्बे में पुराने पुलिस थाने के पीछे अनुपयोगी पडी सब्जी मंडी में अलाव तापकर राहत लेती महिला सफाई कर्मचारी।

हरनावदाशाहजी. भोर होते ही नियमित अपने मिशन में जुटने वाले सफाई कर्मचारी भी रविवार को कड़ाके की ठंड के प्रकोप से ठिठुरते दिखे। और आधे कस्बे की सडक़ों को बुहारकर कुछ देर अलाव ताप कर राहत का जतन करती नजर आई। जब पत्रिका संवाददाता ने नजारे को कैमरे में कैद करना चाहा तो उनका मासूमियत सा जवाब था कि भैयाजी आज सर्दी बहुत तेज है। कस्बे में पुराने पुलिस थाने के पीछे अनुपयोगी पडी सब्जी मंडी में अलाव तापकर राहत लेती महिला सफाई कर्मचारी।

मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, एक सप्ताह ऐसे ही रहने वाला है मौसम

बारां. वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से जिले के कई स्थानों पर मावठ के बाद कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा छाया हुआ है। जिले भर के कई इलाकों में सुबह 10 बजे तक ²श्यता बेहद कम रही। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में शीतलहर और तापमान में और गिरावट की चेतावनी दी है। मावठ के बाद कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर शुरू हो गया है। इसके चलते जिले में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। पिछले तीन दिन से पड़ रही कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बसें और ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रविवार को जिलेभर में न्यूनतम पारा 4 से 5 डिग्री दर्ज किया गया। इधर बारां शहर में न्यूनतम तापमान दूसरे दिन भी लगातार 5 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान एक डिग्री कम होकर 21 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इधर, जयपुर मौसम केंद्र ने शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव संभव है।

जारी रहेगी सर्दी

मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। अगले 2 से 3 दिन कुछ इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की और गिरावट आ सकती है। उत्तरी राजस्थान में शीतलहर का असर जारी रहेगा और कुछ स्थानों पर कोल्ड-डे की स्थिति बन सकती है। अधिकांश इलाकों में अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 5 डिग्री नीचे रहने का अनुमान है. कहीं-कहीं शीतदिन की स्थिति भी बन सकती है, जिससे सर्दी का असर और तेज हो सकता है।

कोहरे की चादर ने सबकुछ ढंका

रविवार को दोपहर बाद तक घना कोहरा छाया रहा। इसके अलावा लोगों को सुबह-शाम सर्दी का अहसास होता रहा। सुबह से ही आसमान में घने बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चली। कड़ाके की सर्दी के कारण खुले मैदानों, वाहनों की छतों, सोलर प्लेटों, पेड़-पौधों के पत्तों, खेतों और खुले मैदानों में ओस की बूंदें ठिठुरी नजर आई। सर्दी से बचने के लिए लोग भारी ऊनी कपड़ों में लिपटे रहे और जगह-जगह अलाव तापते नजर आए। कड़ाके की सर्दी के साथ घना कोहरा भी लोगों की परेशानी बढ़ रहा है।

लगातार बढ़ रहा असर

जिले में सर्दी का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन और गलन बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, राज्य में अगले एक सप्ताह तक तेज सर्दी, शीतलहर और कोहरे की स्थिति बनी रहने की संभावना है। जिले के ग्रामीण इलाकों में पाला पडऩे लगा है, जिससे किसानों को अपनी फसल में खराबा होने की ङ्क्षचता बढ़ गई है।

