पारा @ 5 डिग्री : सुबह के बाद सीधे शाम, पाला, कोहरे और शीतलहर का हमला

बारां. वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से जिले के कई स्थानों पर मावठ के बाद कड़ाके की सर्दी और घना कोहरा छाया हुआ है। जिले भर के कई इलाकों में सुबह 10 बजे तक ²श्यता बेहद कम रही। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में शीतलहर और तापमान में और गिरावट की चेतावनी दी है। मावठ के बाद कड़ाके की सर्दी और कोहरे का असर शुरू हो गया है। इसके चलते जिले में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। पिछले तीन दिन से पड़ रही कड़ाके की सर्दी के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बसें और ट्रेनें देरी से चल रही हैं। रविवार को जिलेभर में न्यूनतम पारा 4 से 5 डिग्री दर्ज किया गया। इधर बारां शहर में न्यूनतम तापमान दूसरे दिन भी लगातार 5 डिग्री रहा। अधिकतम तापमान एक डिग्री कम होकर 21 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इधर, जयपुर मौसम केंद्र ने शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तापमान में उतार चढ़ाव संभव है।