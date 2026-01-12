पहचान और ठिकाना बदल कर 19 साल से फरार हत्या के आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 29 अप्रेल 2007 को बालापुरा मेें ओड समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन था। इसमें फरियादी लक्ष्मण ओड निवासी कोलूखेडी थाना जावर जिला झालवाड़ उसके भाइयों के साथ गया था। रात को खाना खाकर सभी लोग सो गए। सुबह लक्ष्मण ओड का भाई मोतीलाल ओड नहीं मिला। इसके बाद 1 मई 2007 को मोतीलाल लाश बालापुरा सम्मेलन स्थल के पास खाळ में पडी मिली। शरीर पर चोट तथा चेहरा तेजाब से जला हुआ था। इस पर फरियादी लक्ष्मण ओड ने 14 जून 2007 को न्यायालय में इस्तगासा पेश कर उसके भाई की हत्या का आरोप लगाया तथा मृतक की पप्पू ओढ निवासी मोहना थाना मोहना जिला ग्वालियर से रंजिश होने की बात कही गई। इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की तथा 9 दिसंबर 2009 को आरोपी पप्पू ओड को गिरफ्तार किया। पूछताछ व अनुसंधान में वारदात में दो और आरोपी बल्ले उर्फ बाला ओढ, निवासी मोहना जिला ग्वालियर व लक्ष्मण ओढ़ निवासी भूराचक जिला गुना का शामिल होना पाया गया। इस पर विशेेष अभियान अ²श्य के तहत एएसपी राजेश चौधरी के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी बृजेश ङ्क्षसह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने ग्वालियर से दोनों वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया।