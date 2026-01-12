12 जनवरी 2026,

सोमवार

बारां

पहचान और ठिकाना बदल कर 19 साल से फरार हत्या के आरोपी गिरफ्तार

29 अप्रेल 2007 को बालापुरा मेें ओड समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन था। इसमें फरियादी लक्ष्मण ओड निवासी कोलूखेडी थाना जावर जिला झालवाड़ उसके भाइयों के साथ गया था। इसके बाद 1 मई 2007 को मोतीलाल लाश बालापुरा सम्मेलन स्थल के पास खाळ में पडी मिली।

बारां

Mukesh Gaur

Jan 12, 2026

29 अप्रेल 2007 को बालापुरा मेें ओड समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन था। इसमें फरियादी लक्ष्मण ओड निवासी कोलूखेडी थाना जावर जिला झालवाड़ उसके भाइयों के साथ गया था। इसके बाद 1 मई 2007 को मोतीलाल लाश बालापुरा सम्मेलन स्थल के पास खाळ में पडी मिली।

जिला विशेेष टीम ने ऑपरेशन अदृश्य के तहत पकड़ा, 20-20 हजार का था इनाम घोषित

बारां. जिला पुलिस की डीएसटी ने छीपाबड़ौद क्षेत्र के बालापुरा में युवक की हत्या कर चेहरा तेजाब से जलाने के मामले में 19 वर्ष से फरार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 29 अप्रेल 2007 को बालापुरा मेें ओड समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन था। इसमें फरियादी लक्ष्मण ओड निवासी कोलूखेडी थाना जावर जिला झालवाड़ उसके भाइयों के साथ गया था। रात को खाना खाकर सभी लोग सो गए। सुबह लक्ष्मण ओड का भाई मोतीलाल ओड नहीं मिला। इसके बाद 1 मई 2007 को मोतीलाल लाश बालापुरा सम्मेलन स्थल के पास खाळ में पडी मिली। शरीर पर चोट तथा चेहरा तेजाब से जला हुआ था। इस पर फरियादी लक्ष्मण ओड ने 14 जून 2007 को न्यायालय में इस्तगासा पेश कर उसके भाई की हत्या का आरोप लगाया तथा मृतक की पप्पू ओढ निवासी मोहना थाना मोहना जिला ग्वालियर से रंजिश होने की बात कही गई। इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की तथा 9 दिसंबर 2009 को आरोपी पप्पू ओड को गिरफ्तार किया। पूछताछ व अनुसंधान में वारदात में दो और आरोपी बल्ले उर्फ बाला ओढ, निवासी मोहना जिला ग्वालियर व लक्ष्मण ओढ़ निवासी भूराचक जिला गुना का शामिल होना पाया गया। इस पर विशेेष अभियान अ²श्य के तहत एएसपी राजेश चौधरी के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी बृजेश ङ्क्षसह के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने ग्वालियर से दोनों वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया।

हॉकर और कबाड़ी बनकर तलाशती रही पुलिस

वांछित आरोपी पहचान छिपाकर लगातार ठिकाने बदल रहे थे। इससे पुलिस की नजरों से अ²श्य से थे। पुलिस जवानों ने करीब 6 माह से इनके बारे में संभावित फरारी काटने के स्थानों, उनके रिश्तेदारों व दोस्तों से शिवपुरी, ग्वालियर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में गुप्त रूप से अपनी पहचान छिपाकर कर कभी हॉकर तो कभी कबाड़ी बनकर पता लगाया और मुखबिरों की सूचना व फील्ड वेरिफिकेशन कर आरोपियों की कुंडली तैयार की गई। इस आधार पर पुख्ता सूचना पर 19 वर्षों से कानून की गिरफ्त से दूर 2007 से फरार आरोपियों बाली ओढ उर्फ बल्ली (45) निवासी मोहना, ग्वालियर व लक्ष्मण ङ्क्षसह ओढ (55) निवासी भूराचक थाना बमोरी जिला गुना को ग्वालियर (मप्र) से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपियों पर 20-20 हजार रुपए का इनाम घोषित था। टीम में डीएस टी प्रभारी बृजेश ङ्क्षसह चौधरी के अलावा हैड कांस्टेबल आकाश ङ्क्षशदे, शहाबुद्दीन, मनीष व कांस्टेबल हरिप्रकाश, बलवान एवं तेजङ्क्षसह शामिल थे।

बारां

राजस्थान न्यूज़

घोष की धुन पर महिला शक्ति ने मिलाई कदमताल

पथ संचलन शहर के विभिन्न मार्गो से होते हुए गुजरा, जगह-जगह पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया गया।
बारां

जिले के लहसुन को शीघ्र मिलेगा जीआई टैग

लहसुन को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करने भिजवाए गए प्रस्ताव में कृषि महाविद्यालय बारां, कृषि विश्वविद्यालय कोटा तथा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर के सहयोग से चेन्नई के ङ्क्षगडी स्थित बौद्धिक संपदा कार्यालय में आर्वेदक समूह उत्पादकों के नाम से प्रस्तुत किया गया है।
बारां

10 बीघा भूमि में अतिक्रमण की नीयत से लगाए गए झाड़ बाड़ को नष्ट कर अतिक्रमण हटाया गया। इसके बाद केरवालिया में वन भूमि पर बिछाई अवैध पाइपलाइन को तोड़ा गया।

वन विभाग की टीम ने शनिवार को क्षेत्र के ग्राम गुंदलाई के रक्षित वन खंड अमलावदा में 20 बीघा वन भूमि पर अतिक्रमण कर बोई गई फसल को नष्ट कर वहां से अतिक्रमण हटाया।
बारां

रेलवे सूत्रों का कहना है कि कोहरे के कारण आमतौर पर 110 किमी प्रतिघंटा की गति घटकर 70-80 तक आ जाती है। रेलवे की ओर से देरी की बजाय यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है।

जिले में पिछले करीब 10 दिनों से शीतलहर और गलन के साथ कोहरा रहने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ रहा है। इस कारण टे्रनों को एहतियातन कम रफ्तार से चलाना पड़ रहा है। इससे यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है।
बारां

शहर में तीन नए चौराहे विकसित करने के लिए कार्य योजना पर सर्वे करवाया जा रहा है। इसके तहत शहर में मेलखेड़ी रोड स्थित तिराहे तथा गणेश मेटल के समीप चौराहा निर्माण कार्य के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। वहीं मेलखेड़ी रोड पर ही नलका तिराहे पर स्थित शहीद स्मारक को विस्तार दिए जाने के लिए भी कार्य योजना तैयार करवाई जा रही है।

शहर में तीन नए चौराहे विकसित करने के लिए कार्य योजना पर सर्वे करवाया जा रहा है। इसके तहत शहर में मेलखेड़ी रोड स्थित तिराहे तथा गणेश मेटल के समीप चौराहा निर्माण कार्य के लिए सर्वे करवाया जा रहा है। वहीं मेलखेड़ी रोड पर ही नलका तिराहे पर स्थित शहीद स्मारक को विस्तार दिए जाने के लिए भी कार्य योजना तैयार करवाई जा रही है।
बारां
