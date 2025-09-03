कक्षा 5 से 12वीं में ‘नंबर’ दिलाएंगे पौधे

बारां. सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की पौधारोपण के प्रति रुचि बढ़ाने और पौधारोपण में उनकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक अनोखी पहल की गई हैं। शिक्षा विभाग की ओर से कक्षा पांच से बाहरवीं तक पढऩे वाले विद्यार्थियों को पौधरोपण करने पर अंक देना तय किया गया है। इसके लिए अलग-अलग अंक भार भी बताया गया है। बोर्ड कक्षाओं के साथ कक्षा पांच व आठ के सत्रांक में भी यह अंक शामिल किए जाएंगे। यह अंक शिक्षा विभाग की ओर से हरियालो राजस्थान 2.0 व एक पेड़ मां के नाम अभियान में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने के लिए तय किया गया है। पौधरोपण करके विद्यार्थी अपने अंक प्रतिशत में सुधार कर सकते हैं।