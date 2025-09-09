फसलों के लिए घातक साबित हुई बरसात, गिरेगी पैदावार

जिले में इस सीजन में करीब 1.55 लाख हैक्टेयर में सोयाबीन की बुवाई की गई थी। इसकी बुवाई की उम्मीद 1.89 लाख हैक्टेयर होने की उम्मीद थी। लेकिन बा नहीं आने के कारण बुवाई ही नहीं हो पाई। अधिक बरसात से इसमें काफी फसल का तो बीज ही दब गया। वहीं कई खेतों में जलभराव से उगी फसल नष्ट हो गई। अब जो ढालू खेतों में ही शेष बची है। इस बार करीब 81 हजार हैक्टेयर में मक्का की बुवाई हुई थी, हालांकि मौसम साथ देता तो 91 हजार हैक्टेयर में मक्का की बुवाई होती। धान की 32 हजार हैक्टेयर में बुवाई हुई, जबकि यह भी लक्ष्य से आधी ही रही। वहीं जिले में उड़द की करीब 9 हजार हेक्टेयर में बुवाई हुई थी।