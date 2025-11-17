दो घंटे तक टंकी पर चढ़े रहे, प्रशासन की समझाइश पर माने

सूचना मिलने पर बारां एसडीएम विश्वजीत ङ्क्षसह, तहसीलदार दशरथ मीणा, डीएसपी ओमेंद्र शेखावत भी मौके पर पहुंचे परिवार जनों से समझाइश का प्रयास किया। लेकिन परिवार मौके पर कब्जा हटाने की मांग को लेकर पानी की टंकी से उतरने को राजी नहीं हुए। इस बीच शाहाबाद तहसीलदार ने कब्जा हटाने को लेकर आदेश भी जारी कर दिया, लेकिन फिर भी परिवार अभी भी मौके पर कब्जा हटवाने की बात पर अड़ा रहा तथा पानी की टंकी से नीचे नही उतरा। बाद में मौके पर पहुंचे एसडीम व तहसीलदार ने समझाइश कर नीचे उतारा। दोपहर 12 बजे टंकी पर चढ़ा परिवार करीब 2 घंटे तक टंकी पर बैठे रहने के बाद नीचे उतरा।