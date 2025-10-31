नगर परिषद ने जब्त किए कांटे-बाट, तोल के अभाव में ग्राहक नहीं खरीद सके सब्जियां

source patrika photo
दीनदयाल पार्क क्षेत्र में बार-बार जाम लगने पर की कार्रवाई, लगातार मिल रही शिकायतों के चलते उठाया कदम, बिक्री पर पड़ा असर
बारां. शहर में अव्यवस्थित हाथ ठेला व्यापारियों के खिलाफ नगर परिषद के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने कार्रवाई करते हुए सख्त चेतावनी देते हुए पाबन्द किया।
नगर परिषद के अधिशासी अभियन्ता भुवनेश मीणा ने बताया कि शहर के दीनदयाल पार्क क्षेत्र में दर्जनों सब्जी विक्रेता सड$क पर अव्यवस्थित रुप से ठेले लगाकर आवागमन को बाधित करने की लगातार शिकायते मिल रही थी। शुक्रवार को परिषद के अतिक्रमण रोधी दस्ते ने कार्रवाई करते हुए करीब एक दर्जन से अधिक सब्जी विक्रेताओं के कांटे बाट जब्तकर सख्त चेतावनी देते हुए सडक पर ठेले नही लगाने के लिए पाबन्द किया है। यहां दीनदयाल पार्क के चारों ओर सब्जी के ठेले बेतरतीब लगने के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। सब्जी विक्रेताओं को पूर्व में भी चेतावनी दी गई थी। बीच रोड पर ठेले लगने के कारण यातायात जाम होता है। इन्हें या तो सब्जी मंडी में लगाया जाए या कॉलोनियों में सब्जी का विक्रय करें। उन्होंने बताया कि चेतावनी के बाद भी यदि फिर भी ठेले लगाए गए तो आगे बड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग