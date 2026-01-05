5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

यूनियन की मांगों पर सहमति के बाद पावर प्लांट में धरना समाप्त

शनिवार सुबह करीब 11 बजे एक निजी कंपनी में कार्यरत मजदूर राजू मीणा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद उसे छबड़ा उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Jan 05, 2026

शनिवार सुबह करीब 11 बजे एक निजी कंपनी में कार्यरत मजदूर राजू मीणा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद उसे छबड़ा उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया।

source patrika photo

रविवार को सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट में हुई थी हार्ट अटैक से मजदूर की मौत

छबड़ा. सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में मजदूर की मृत्यु के मामले में चल रहा प्रदर्शन समझाइश व प्लांट प्रशासन द्वारा कुछ मांग मानने पर रविवार को समाप्त हो गया। इस अवसर पर एसडीएम, डीएसपी, बापचा थानाधिकारी व प्लांट अधिकारी मौजूद थे। शनिवार सुबह करीब 11 बजे एक निजी कंपनी में कार्यरत मजदूर राजू मीणा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद उसे छबड़ा उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया था। घटना के बाद मजदूर यूनियन ने मुआवजे सहित अन्य मांगों को लेकर प्लांट के मुख्य गेट पर धरना शुरू किया था। सोमवार को मौके पर पहुंचे एसडीएम रामङ्क्षसह गुर्जर, डीएसपी ताराचंद बंशीवाल, बापचा थानाधिकारी चंद्रभान ङ्क्षसह एवं प्लांट प्रशासन की मौजूदगी में समझौता वार्ता आयोजित की गई, जिसमे प्लांट प्रशासन द्वारा मांगे मानने पर प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। मजदूर यूनियन अध्यक्ष जगदीश अहीर ने बताया कि समझौते के तहत कंपनी द्वारा मृतक की दोनों बेटियों के नाम 5-5 लाख रुपए की एफडी करवाई जाएगी। इसके अलावा दोनों प्लांटों के चीफ इंजीनियर द्वारा कुल 1- 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं, मृतक की पत्नी को आजीवन उसकी अंतिम सैलरी का 90 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। समझौता होने के बाद यूनियन ने धरना समाप्त कर दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Jan 2026 12:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / यूनियन की मांगों पर सहमति के बाद पावर प्लांट में धरना समाप्त

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

परियोजना के क्रियान्वयन से हजारों कृषि उपभोक्ताओं को बेहतर एवं स्थिर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होगी। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को भी निर्बाध बिजली सुविधा प्राप्त होगी तथा तकनीकी हानियों में कमी आएगी।

परियोजना के क्रियान्वयन से हजारों कृषि उपभोक्ताओं को बेहतर एवं स्थिर विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होगी। वहीं घरेलू उपभोक्ताओं को भी निर्बाध बिजली सुविधा प्राप्त होगी तथा तकनीकी हानियों में कमी आएगी।
बारां

लाठियों और पत्थरों से हुए इस बर्बर हमले में राधेश्याम पुत्र जमनालाल गुर्जर की मौके पर ही मौत हो गई। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और श्रीपुरा गांव छावनी में तब्दील हो गया है।

नाहरगढ़. हत्या की वारदात के बाद अस्पताल में पूछताछ करती पुलिस। पत्रिका
बारां

हरनावदाशाहजी. भोर होते ही नियमित अपने मिशन में जुटने वाले सफाई कर्मचारी भी रविवार को कड़ाके की ठंड के प्रकोप से ठिठुरते दिखे। और आधे कस्बे की सडक़ों को बुहारकर कुछ देर अलाव ताप कर राहत का जतन करती नजर आई। जब पत्रिका संवाददाता ने नजारे को कैमरे में कैद करना चाहा तो उनका मासूमियत सा जवाब था कि भैयाजी आज सर्दी बहुत तेज है। कस्बे में पुराने पुलिस थाने के पीछे अनुपयोगी पडी सब्जी मंडी में अलाव तापकर राहत लेती महिला सफाई कर्मचारी।

हरनावदाशाहजी. भोर होते ही नियमित अपने मिशन में जुटने वाले सफाई कर्मचारी भी रविवार को कड़ाके की ठंड के प्रकोप से ठिठुरते दिखे। और आधे कस्बे की सडक़ों को बुहारकर कुछ देर अलाव ताप कर राहत का जतन करती नजर आई। जब पत्रिका संवाददाता ने नजारे को कैमरे में कैद करना चाहा तो उनका मासूमियत सा जवाब था कि भैयाजी आज सर्दी बहुत तेज है। कस्बे में पुराने पुलिस थाने के पीछे अनुपयोगी पडी सब्जी मंडी में अलाव तापकर राहत लेती महिला सफाई कर्मचारी।
बारां

Cold Wave : शीतलहर का प्रकोप, राजस्थान के इस जिले में 12वीं तक सभी स्कूल आज रहेंगे बंद

Rajasthan Baran district up to class 12th all schools remain closed today Due to severe cold wave
बारां

Baran: इकलौते कमाने वाले की हार्ट अटैक से मौत के बाद घर में मचा कोहराम, परिजनों ने रख दी ये मांग

Heart-Attack-Death
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.