यूनियन की मांगों पर सहमति के बाद पावर प्लांट में धरना समाप्त

छबड़ा. सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में मजदूर की मृत्यु के मामले में चल रहा प्रदर्शन समझाइश व प्लांट प्रशासन द्वारा कुछ मांग मानने पर रविवार को समाप्त हो गया। इस अवसर पर एसडीएम, डीएसपी, बापचा थानाधिकारी व प्लांट अधिकारी मौजूद थे। शनिवार सुबह करीब 11 बजे एक निजी कंपनी में कार्यरत मजदूर राजू मीणा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद उसे छबड़ा उपजिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया था। घटना के बाद मजदूर यूनियन ने मुआवजे सहित अन्य मांगों को लेकर प्लांट के मुख्य गेट पर धरना शुरू किया था। सोमवार को मौके पर पहुंचे एसडीएम रामङ्क्षसह गुर्जर, डीएसपी ताराचंद बंशीवाल, बापचा थानाधिकारी चंद्रभान ङ्क्षसह एवं प्लांट प्रशासन की मौजूदगी में समझौता वार्ता आयोजित की गई, जिसमे प्लांट प्रशासन द्वारा मांगे मानने पर प्रदर्शन समाप्त कर दिया है। मजदूर यूनियन अध्यक्ष जगदीश अहीर ने बताया कि समझौते के तहत कंपनी द्वारा मृतक की दोनों बेटियों के नाम 5-5 लाख रुपए की एफडी करवाई जाएगी। इसके अलावा दोनों प्लांटों के चीफ इंजीनियर द्वारा कुल 1- 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं, मृतक की पत्नी को आजीवन उसकी अंतिम सैलरी का 90 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। समझौता होने के बाद यूनियन ने धरना समाप्त कर दिया।