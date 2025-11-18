Patrika LogoSwitch to English

कंबल ओढकऱ आए, वारदात नहीं कर पाए

चोरों ने सोमवार मध्यरात्री को शहर के कोटा रोड पर हायर सेकंडरी स्कूल के आसपास चार दुकानों के ताले तोड़ दिए तथा शटर ऊंचा कर दिया, लेकिन चोरी की वारदात होने से बच गई।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Nov 18, 2025

चोरों ने सोमवार मध्यरात्री को शहर के कोटा रोड पर हायर सेकंडरी स्कूल के आसपास चार दुकानों के ताले तोड़ दिए तथा शटर ऊंचा कर दिया, लेकिन चोरी की वारदात होने से बच गई।

source patrika photo

एक ही रात में तोड़े चार दुकानों के ताले

बारां. अज्ञात चोरों ने सोमवार मध्यरात्री को शहर के कोटा रोड पर हायर सेकंडरी स्कूल के आसपास चार दुकानों के ताले तोड़ दिए तथा शटर ऊंचा कर दिया, लेकिन चोरी की वारदात होने से बच गई। मंगलवार सुबह दुकानदार दुकानों पर पहुंचे तो उन्हें वारदात का पता लगा। आशंका है कि चोर दुकानों के एक साइड के ही ताले तोड़ अंदर घुसने के प्रयास में था। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

एएसआई बनवारी लाल ने बताया कि रात करीब 3-4 बजे के दौरान अज्ञात चोरों ने कोटा रोड पर रेलवे माल गोदाम प्रवेश मार्ग के कॉर्नर स्थित एक मोबाइल शोप, उसके सामने दुसरे कॉर्नर स्थित एक बीमा ऐजेंट की दुकान ओर स्काउट-गाइड कार्यालय के सामने एक मोबाइल कंपनी के कार्यालय व चाय के आउलेट के ताले तोड़ दिए तथा शटर को ऊंचा कर चोरी करने का प्रयास किया। हालांकि चोर अंदर दाखिल नहीं हुए। इससे किसी दुकान पर चोरी नहीं हुई। मौके पर एक कंबल मिला है। इससे आशंका है कि चोर कंबल औड़ कर आए होंगे। वाहनों की आवाजाही होने से वारदात में सफल नहीं हुए ओर कंबल छोड़ भागे। प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपियों को पकडऩे के लिए टीम लगी हुई हैै। चाय आउटलेट संचालक कुणाल चतुर्वेदी का कहना है कि चोरों ने उसकी दुकान के शटर को ऊंचा किया और समीप की दुकान में संचालित मोबाइल कंपनी कार्यालय का शटर ऊंचा कर कांच तोड़ दिया। दुकान में घुसने में सफल नहीं होने से वारदात टल गई। एक मोबाइल कार्यालय के अतुल राठी का कहना है कि सुबह साढ़े 7 बजे ऑफिस खोलने आया तो ताला टूटा और शटर ऊंची की हुई मिली।

Published on:

18 Nov 2025 11:05 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / कंबल ओढकऱ आए, वारदात नहीं कर पाए

बारां

राजस्थान न्यूज़

