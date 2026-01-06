जीवाणु परीक्षण के लिए उठाए पानी के नमूने, क्लोरोफार्म का स्तर जांचा

4 जनवरी के अंक में राजस्थान पत्रिका ने बारां में प्रदूषित पानी का खतरा शीर्षक से समाचार का प्रकाशन किया। इसके बाद सोमवार को क्रम में विभाग ने पेयजल आपूर्ति के दौरान शहर की गोदियापुरा कच्ची बस्ती, शाहबाद दरवाजा, सुसावन बस्ती, बरडिय़ा बालाजी एवं कुंज बिहार आदि कॉलोनियों में जल के नमूने लेकर क्लोरोफॉर्म जांच की। अधिकारियों का कहना है कि उक्त स्थानों पर विभाग की ओर से रासायनिक एवं जीवाणु परीक्षण के लिए जल के नमूने लिए गए हैं, इनकी जांच करवाई जा रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि जिनके पाइप नालियों से जा रहे हैं, वे उसे स्थानांतरित करवाएं। पेयजल संबंधी समस्या की सूचना/शिकायत विभाग के मोबाइल नंबर 78500 22043 पर की जा सकती है।