यह क्या… जिले की टॉपर को छोड़ा, कम अंक वाले का कर दिया सम्मान

हालांकि भूमि चौरसिया का ब्लॉक स्तरीय आयोजन में सम्मान किया गया था। पिता रामेश्वर चौरसिया ने बताया कि जिस विद्यालय में छात्र ने पढ़ाई की थी, वहां से उसका नाम शिक्षा विभाग में भेजा गया था। लेकिन जिस कार्यकारिणी द्वारा सम्मानित होने वाले नाम का चयन किया है, गलती उनकी है। उधर, विद्यालय के निदेशक वीरेंद्र भार्गव ने बताया कि हमने ब्लॉक से सूचना मांगने पर तय अवधि में भेज दिया था। यहां तक कि ब्लॉक से जो लिस्ट बारां भेजी है, उसमें भी छात्रा का नाम था। फिर भी क्यों उसे सम्मानित नहीं किया इस बारे में अधिकारी ही बता सकते हैं।