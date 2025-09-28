तबीयत बिगड़ी तो मौके पर पहुंचे अधिकारी, कराया अनशन समाप्त

बारां. नाहरगढ़ थाना क्षेत्र की ख्यावदा ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार के मामलों की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर अनिश्चत्कालीन भूख हड़ताल पर बैठे दो युवकों की तबीयत बिगडऩे के बाद साथी युवकों में रोष गहरा गया तथा दो युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गए। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया तथा मांगों के अनुसार निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। पंचायत समिति के बीडीओ हर्ष महावर ने जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। अनशन के दौरान शनिवार दोपहर को कुण्डी निवासी दो युवक राकेश मीणा व प्रदीप मीणा की तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इससे साथी ग्रामीण युवकों में रोष गहरा गया और दो युवक दो युवक धीरज मीणा व तेजकरण मोबाइल टावर पर चढ़ गई थे। इसके बाद प्रशासन ने उन्हें आश्वासन के बाद नीचे उतारा।