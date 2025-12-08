8 दिसंबर 2025,

सोमवार

बारां

छुट्टी के बाद स्कूल खुला तो राख में बदल चुके थे उपकरण

आग लगने से 11 कम्प्यूटर सेट,एक बडी एलईडी टीवी, 2 प्रिंटर, यूपीएस, 4 प्लास्टिक कुर्सी, 4 स्टूल, कागजी रिकॉर्ड एवं अन्य सामान जलकर स्वाह हो गए।

बारां

image

Mukesh Gaur

Dec 08, 2025

आग लगने से 11 कम्प्यूटर सेट,एक बडी एलईडी टीवी, 2 प्रिंटर, यूपीएस, 4 प्लास्टिक कुर्सी, 4 स्टूल, कागजी रिकॉर्ड एवं अन्य सामान जलकर स्वाह हो गए।

आग से स्कूल में रिकॉर्ड जलकर खाक

हरनावदाशाहजी. रविवार छुट्टी के बाद सोमवार सुबह जब स्कूल के ताले खुले तो नजारा देखकर दंग रह गए। कुंभाखेडी ग्राम पंचायत के बोरखेडी भीलान उच्च प्राथमिक विद्यालय के लैब रुम में अज्ञात कारणों से लगी आग से एक दर्जन कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, एलईडी टीवी , कागजी रिकॉर्ड एवं फर्नीचर जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि घटना का पता सोमवार को विद्यालय खुलने के बाद चला जबकि शनिवार को बिजली कर्मचारियों ने विद्यालय का मीटर चेंज करके नया स्मार्ट मीटर भी लगाया था। आग लगने का पता ग्रामीणों तक को नही चल सका।

विद्यालय शिक्षक धीरज नामदेव ने बताया कि सोमवार सुबह जब निर्धारित समय पर विद्यालय कमरों के ताले खुले तो अंदर सब कुछ जलकर स्वाहा नजर आया। एक दिन पहले रविवार का अवकाश होने से यह भी पता नही चल सका कि आग कब लगी थी। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि शनिवार शाम को मीटर बदल कर गए थे। हो सकता है हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ हो।

ये हुआ नुकसान

आग लगने से 11 कम्प्यूटर सेट,एक बडी एलईडी टीवी, 2 प्रिंटर, यूपीएस, 4 प्लास्टिक कुर्सी, 4 स्टूल, कागजी रिकॉर्ड एवं अन्य सामान जलकर स्वाह हो गए। विद्यालय प्रबंधन ने इस आशय की सूचना हरनावदाशाहजी पुलिस थाना एवं सम्बंधित अधिकारियों को दी है।

Published on:

08 Dec 2025 10:36 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / छुट्टी के बाद स्कूल खुला तो राख में बदल चुके थे उपकरण

