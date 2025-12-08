छुट्टी के बाद स्कूल खुला तो राख में बदल चुके थे उपकरण

आग से स्कूल में रिकॉर्ड जलकर खाक



हरनावदाशाहजी. रविवार छुट्टी के बाद सोमवार सुबह जब स्कूल के ताले खुले तो नजारा देखकर दंग रह गए। कुंभाखेडी ग्राम पंचायत के बोरखेडी भीलान उच्च प्राथमिक विद्यालय के लैब रुम में अज्ञात कारणों से लगी आग से एक दर्जन कम्प्यूटर सेट, प्रिंटर, एलईडी टीवी , कागजी रिकॉर्ड एवं फर्नीचर जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि घटना का पता सोमवार को विद्यालय खुलने के बाद चला जबकि शनिवार को बिजली कर्मचारियों ने विद्यालय का मीटर चेंज करके नया स्मार्ट मीटर भी लगाया था। आग लगने का पता ग्रामीणों तक को नही चल सका।