घोष की धुन पर महिला शक्ति ने मिलाई कदमताल

पथ संचलन श्रीराम स्टेडियम से शुरु हुआ जो पुरानी सिविल लाइन्स, केशव कीर्ति भवन, चौथमाता मंदिर, नगर पालिका कालोनी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सामने से होते हुए हॉस्पिटल रोड पहुंचा। वहां से धर्मादा चौराहा, सदर बाजार, सर्राफा बाजार, चौमुखा बाजार, श्रीजी चौक, सब्जी मंडी, इन्द्रा मार्केट, प्रताप चौक से स्टेशन रोड होते हुए श्रीराम स्टेडियम पंहुचा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगीत वंदेमातरम के साथ हुआ। पथ संचलन के सम्पूर्ण मार्ग में नगर वासियों ने जयघोष और नारों के साथ पथ संचलन का स्वागत किया। कई स्थानों पर पुष्पवर्षा एवं पटाखों की गड$गड़ाहट के साथ सेविकाओं का अभिनंदन किया गया। सर्व हिन्दू समाज ने पथ संचलन का भव्य स्वागत किया।