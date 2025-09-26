Baran: झगड़े में महिला ने टोका तो युवक ने मारा थप्पड़, रोते-रोते थाने पहुंची महिला ने ऐसे लगाई न्याय की गुहार, देखें वीडियो

राजस्थान के बारां जिले के मांगरोल कस्बे में एक महिला के साथ थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। यह घटना सुबह-सुबह की रंगबाड़ी सब्जी मंडी क्षेत्र की है। दरअसल जब एक युवक दूध सप्लाई कर रहे व्यक्ति से मारपीट कर रहा था। महिला ने बीच-बचाव किया तो उसे भी थप्पड़ जड़ दिया गया। महिला ने थाने पहुंचकर रो-रोकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
रविवार सुबह करीब 9 बजे महावीर मीणा पुत्र प्रभुलाल, निवासी माल बमौरी दूध देने के लिए निकला था। रास्ते में मांगरोल निवासी वसीम अकरम उर्फ गोलू पुत्र अब्दुल हमीद की बाइक से उसकी टक्कर हो गई। टक्कर के बाद वसीम अकरम ने महावीर मीणा से बहस कर मारपीट शुरू कर दी।
घटना स्थल के पास मौजूद मोनिका पारेता पत्नी शिवशंकर, निवासी मांगरोल ने जब युवक को समझाने की कोशिश की और मारपीट का विरोध किया तो वहां मौजूद इरफान पुत्र फारुक अहमद ने मोनिका को थप्पड़ मार दिया। महिला को थप्पड़ मारे जाने से वहां मौजूद लोगों को गुस्सा आ गया।
मोनिका पारेता और महावीर मीणा ने तुरंत मांगरोल थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज करवाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने निर्देश दिए जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वसीम अकरम और इरफान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच जारी है।