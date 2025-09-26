Baran: झगड़े में महिला ने टोका तो युवक ने मारा थप्पड़, रोते-रोते थाने पहुंची महिला ने ऐसे लगाई न्याय की गुहार, देखें वीडियो

राजस्थान के बारां जिले के मांगरोल कस्बे में एक महिला के साथ थप्पड़ मारने का मामला सामने आया है। यह घटना सुबह-सुबह की रंगबाड़ी सब्जी मंडी क्षेत्र की है। दरअसल जब एक युवक दूध सप्लाई कर रहे व्यक्ति से मारपीट कर रहा था। महिला ने बीच-बचाव किया तो उसे भी थप्पड़ जड़ दिया गया। महिला ने थाने पहुंचकर रो-रोकर न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।