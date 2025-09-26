Rajasthan Crime: शादी के कुछ घंटे बाद ही साथियों संग भागी दुल्हन, लोगों ने पकड़कर पीटा; पुलिस को सौंपा

जोधपुर। प्रतापनगर थानान्तर्गत चानणा भाखर के ज्योति नगर में एक व्यक्ति ने बतौर मध्यस्थ 1.61 लाख रुपए में उत्तर प्रदेश की एक नाबालिग लड़की से एक युवक की शादी करवा दी। उसी दिन नाबालिग अपने साथियों के साथ भागने लगी, लेकिन युवक व मोहल्लेवासियों ने दलाल व किशोरी को पकड़ लिया और पिटाई कर डाली। बाद में प्रतापनगर थाना पुलिस ने दो और लोगों के साथ कुल चार जनों को गिरतार किया।
पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) विनीत कुमार बंसल ने बताया कि ज्योति नगर निवासी दिनेश रांकावत (38) की शादी होनी थी, जिसके लिए युवती की तलाश की जा रही थी। कमला नेहरू नगर में बंगाली कॉलोनी निवासी संजय बंगाली ने उसे अच्छी युवती से शादी करवाने का भरोसा दिलाया। उसने 2.21 लाख रुपए में एक महीने के भीतर शादी कराने का झांसा दिया। दिनेश उसकी बातों में आ गया।
23 सितबर को पांच-छह लोगों के साथ वह पीड़ित के घर आया था। एक 17 साल की लड़की भी इनके साथ थी। फिर उसी दिन शादी करवाना तय हुआ था। शाम को नेहरू पार्क के पीछे दुर्गा वाड़ी मंदिर में ले जया गया, जहां दलाल संजय ने 38 साल के दिनेश की 17 साल की लड़की से शादी करवाने का ढोंग रचा था। इसके बाद दोनों की आपस में फोटो भी खिंचे गए थे। सभी घर लौट आए, जहां दलाल संजय के कहने पर पीड़ित ने नाबालिग से शादी के लिए उसके साथियों को 1.61 लाख रुपए दिए।
इसके बाद आरोपी एक-एक कर वहां से रवाना होने लगे। इस बीच, शादी करने वाली नाबालिग भी अन्य लोगों के साथ बिना बताए गायब हो गई। तलाश के बाद उसे व दलाल संजय को पकड़ लिया गया। जिन्हें पुलिस को सौंप दिया गया।
दिनेश की तरफ से एफआइआर दर्ज कर कमला नेहरू नगर में बंगाली कॉलोनी निवासी संजय बंगाली पुत्र प्रभास उर्फ पारभास मजूमदार, उत्तर प्रदेश में वाराणसी निवासी मंजीत पुत्र फूलचंद पअेल, यूपी में बलिया निवासी कमली उर्फ पूजा पत्नी रूदर और आजमगढ़ निवासी अनीता पत्नी रामा आसरे को गिरतार किया गया।
एएसआइ भजनीराम ने बताया कि शादी के कुछ घंटे बाद ही आरोपियों ने सोची समझी साजिश के तहत गायब होना शुरू कर दिया। शादी करने वाली किशोरी भी वहां से फरार हो गई। इसका पता लगा तो युवक व घरवाले सकते में आ गए। मोहल्लेवासियों की मदद से तलाश शुरू की गई। फिर दलाल और किशोरी को पकड़ लिया गया। लोगों ने दलाल से मारपीट की और फिर दोनों को पुलिस के हवाले किया।