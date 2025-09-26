Rajasthan Crime: शादी के कुछ घंटे बाद ही साथियों संग भागी दुल्हन, लोगों ने पकड़कर पीटा; पुलिस को सौंपा

23 सितबर को पांच-छह लोगों के साथ वह पीड़ित के घर आया था। एक 17 साल की लड़की भी इनके साथ थी। फिर उसी दिन शादी करवाना तय हुआ था। शाम को नेहरू पार्क के पीछे दुर्गा वाड़ी मंदिर में ले जया गया, जहां दलाल संजय ने 38 साल के दिनेश की 17 साल की लड़की से शादी करवाने का ढोंग रचा था। इसके बाद दोनों की आपस में फोटो भी खिंचे गए थे। सभी घर लौट आए, जहां दलाल संजय के कहने पर पीड़ित ने नाबालिग से शादी के लिए उसके साथियों को 1.61 लाख रुपए दिए।