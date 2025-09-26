Rajasthan News: मिड-डे मील को लेकर मदन दिलावर ने बच्चों से पूछा ऐसा सवाल, शिक्षा विभाग में आ गया भूचाल

शहर की आधी सरकारी स्कूलों को मिड डे मिल की सप्लाई अदय चेतना ट्रस्ट की ओर से होती है तो आधी की सप्लाई अक्षय पात्र फाउण्डेशन करता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अक्षय पात्र फाउण्डेशन की ओर से की जा रही मिड-डे मिल की सप्लाई को देखा लेकिन उन्हें वहां कोई खामी नहीं मिली लेकिन स्कूलों का आरोप है अक्षय पात्र फाउण्डेशन दाल में ही भिण्डी, टिण्डी और लॉकी जैसी सब्जियां मिलाकर खानापूर्ति कर रहा है। सब्जी सांभर जैसी दिखती है। हालांकि स्कूल संचालकों ने यह बात भी कही कि फाउण्डेशन का खाना काफी स्वादिष्ट है जो बच्चों को पसंद भी आता है। गौरतलब है कि मिड डे मिल के अंतर्गत प्राथमिक बच्चों के लिए सरकार 6.78 रुपए प्रति बच्चा और उच्च प्राथमिक के लिए 10.17 रुपए प्रति बच्चे देती है। सप्ताह में एक दिन फल भी अनिवार्य है तो अधिकांशतया केला दिया जाता है।