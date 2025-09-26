Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan News: मिड-डे मील को लेकर मदन दिलावर ने बच्चों से पूछा ऐसा सवाल, शिक्षा विभाग में आ गया भूचाल

Madan Dilawar: Madan Dilawar: जोधपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मिड-डे मील को लेकर बच्चों से सवाल किए।

जोधपुर

Anil Prajapat

Sep 26, 2025

madan-dilawar-8
समारोह को संबोधित करते मदन दिलावर। फोटो: पत्रिका

जोधपुर। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पहाड़गंज के उद्घाटन समारोह में बच्चों को दाल के साथ सब्जी देने का प्रश्न क्या पूछा, शिक्षा विभाग में भूचाल आ गया। बच्चों ने मिड-डे मिल में सब्जी आने से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया।

इसके बाद गुरुवार को शिक्षा विभाग के अफसरों ने पड़ताल की तो सामने आया कि शहर की 295 स्कूलों में पिछले करीब तीन महीने से केवल दाल परोसी जा रही है, एक दिन भी सब्जी नहीं दी गई।

राज्य सरकार ने मिड-डे मिल में एक जुलाई से दाल के साथ एक सब्जी अनिवार्य की थी लेकिन गोशाला के पास स्थित अदय चेतना ट्रस्ट के सेंट्रल किचन ने इस आदेश को धता बता दिया और हर रोज केवल दाल सप्लाई करता रहा। ताज्जुब की बात यह है कि इन तीन सौ स्कूलों के शिक्षकों और बाबुओं तक ने इसकी शिकायत नहीं की। शिक्षा विभाग के अफसर भी चुप रहे। मंत्री के आने पर यह बड़ी खामी पकड़ में आ गई।

दाल में डाल रहे भिण्डी, टिण्डी व लॉकी

शहर की आधी सरकारी स्कूलों को मिड डे मिल की सप्लाई अदय चेतना ट्रस्ट की ओर से होती है तो आधी की सप्लाई अक्षय पात्र फाउण्डेशन करता है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अक्षय पात्र फाउण्डेशन की ओर से की जा रही मिड-डे मिल की सप्लाई को देखा लेकिन उन्हें वहां कोई खामी नहीं मिली लेकिन स्कूलों का आरोप है अक्षय पात्र फाउण्डेशन दाल में ही भिण्डी, टिण्डी और लॉकी जैसी सब्जियां मिलाकर खानापूर्ति कर रहा है। सब्जी सांभर जैसी दिखती है। हालांकि स्कूल संचालकों ने यह बात भी कही कि फाउण्डेशन का खाना काफी स्वादिष्ट है जो बच्चों को पसंद भी आता है। गौरतलब है कि मिड डे मिल के अंतर्गत प्राथमिक बच्चों के लिए सरकार 6.78 रुपए प्रति बच्चा और उच्च प्राथमिक के लिए 10.17 रुपए प्रति बच्चे देती है। सप्ताह में एक दिन फल भी अनिवार्य है तो अधिकांशतया केला दिया जाता है।

सोमवार से दाल के साथ सब्जी भेजेगा

शिक्षा विभाग ने गुरुवार को अदय चेतना ट्रस्ट को एमओयू रद्द करने का नोटिस थमाया। नोटिस देते ही ट्रस्ट के अधिकारियों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। शिक्षक समेलन के कारण शुक्रवार से स्कूलों में अवकाश है। ऐसे में सोमवार से ट्रस्ट ने सभी स्कूलों में सब्जी सप्लाई करने की बात कही है। शिक्षा विभाग ने ट्रस्ट से तीन महीने की सब्जी के बराबर पैसा कटौती करने का निर्णय किया है।

अदय चेतना ट्रस्ट को नोटिस दिया गया था। उसने स्वीकार कर लिया कि वह सब्जी की सप्लाई नहीं कर रहा था। सोमवार से वह नियमित रूप से करेगा लेकिन तीन महीने की सब्जी के पैसे काटे जाएंगे। अक्षय पात्र फाउण्डेशन दाल के साथ सब्जी दे रहा है।
-कमलेश त्रिपाठी, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राथमिक जोधपुर

