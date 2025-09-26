Rajasthan: कांग्रेस में फिर लौटे पुराने चेहरे, इन 6 दिग्गज नेताओं की हुई घर वापसी

कांग्रेस के बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन अश्लील वीडियो विवाद में आने के चलते करीब पौने दो साल से कांग्रेस से बाहर थे। मेवाराम जैन के पार्टी से बाहर होने के चलते उनका 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट भी कट गया था। वे पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी में घर वापसी को लेकर प्रयासों में जुटे थे। वे 2009, 2013 और 2018 में बाड़मेर से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने जा चुके हैं।