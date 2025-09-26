Rajasthan: कांग्रेस में फिर लौटे पुराने चेहरे, इन 6 दिग्गज नेताओं की हुई घर वापसी

जयपुर। कांग्रेस के बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन, पूर्व प्रदेश सचिव बालेंदु सिंह शेखावत और तेजपाल मिर्धा सहित छह कांग्रेस नेताओं की घर वापसी हो गई है। पार्टी ने सभी की सदस्यता बहाल कर दी है। इन नेताओं की घर वापसी के आदेश प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने जारी किए हैं।
मेवाराम जैन, शेखावत, मिर्धा सहित अन्य नेता अलग-अलग समय पर पार्टी से निष्कासित किए गए थे। इसको लेकर प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से प्रेसनोट जारी किया गया है। इसके मुताबिक जैन, शेखावत और मिर्धा के अलावा संदीप शर्मा, बलराम यादव और अरविंद डामोर को पार्टी में पुनः लिया गया है।
कांग्रेस के बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन अश्लील वीडियो विवाद में आने के चलते करीब पौने दो साल से कांग्रेस से बाहर थे। मेवाराम जैन के पार्टी से बाहर होने के चलते उनका 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट भी कट गया था। वे पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी में घर वापसी को लेकर प्रयासों में जुटे थे। वे 2009, 2013 और 2018 में बाड़मेर से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने जा चुके हैं।
पूर्व प्रदेश सचिव बालेंदु सिंह शेखावत की घर वापसी हो गई है। शेखावत डेढ़ साल पहले लोकसभा चुनाव के दौरान गलत बयानबाजी के आरोप में उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बालेंदु पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र हैं।
संदीप शर्मा पर एक महिला से कथित अनैतिक संबंधों को लेकर कार्रवाई की गई थी। अरविंद डामोर को लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन विवाद के चलते निष्कासित किया था। तेजपाल मिर्धा पर चुनावी रणनीति को लेकर अनुशासनहीनता के आरोप लगे थे। बलराम यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण निलंबित किया था। लेकिन, अब कांग्रेस ने इन सभी नेताओं की घर वापसी करा दी है।