जनता की सेवा में बेमिसाल योगदान, 10 चौकी प्रभारी हुए सम्मानित, एसएसपी ने दिया नकद पुरस्कार

एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि यह सम्मान न केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहन है, बल्कि सभी चौकी प्रभारियों के लिए जिम्मेदारी और सक्रियता का संदेश भी है। उन्होंने चौकी प्रभारियों से जनता की समस्याओं को तत्परता से निस्तारित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करने की अपील की।