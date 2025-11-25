जनता की सेवा में बेमिसाल योगदान, 10 चौकी प्रभारी हुए सम्मानित, एसएसपी ने दिया नकद पुरस्कार

बरेली। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम जनता की समस्याओं के त्वरित निस्तारण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 10 चौकी प्रभारियों को एसएसपी अनुराग आर्य ने नगद पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार अक्टूबर-2025 माह के लिए प्रचलित मूल्यांकन प्रणाली के तहत दिया गया।
एसएसपी अनुराग आर्य ने सैटेलाइट चौकी प्रभारी विनय बहादुर सिंह, मलूकपुर राहुल कुमार और नकटिया रोहित तोमर को 1500-1500 रुपये का नगद पुरस्कार मिला। वहीं, जगतपुर कुशलपाल सिंह, काकरटोला जावेद अख्तर और दुनका सुधीर कुमार को 1000-1000 रुपये का पुरस्कार दिया गया।
इसके अलावा, श्यामतगंज अखिलेश उपाध्याय, कस्बा फतेहगंज पश्चिमी अनूप सिंह, बैरियर-2 मोहित कुमार और माण्डल टाउन जितेन्द्र कुमार को 500-500 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान किया गया।
एसएसपी अनुराग आर्य ने कहा कि यह सम्मान न केवल उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहन है, बल्कि सभी चौकी प्रभारियों के लिए जिम्मेदारी और सक्रियता का संदेश भी है। उन्होंने चौकी प्रभारियों से जनता की समस्याओं को तत्परता से निस्तारित करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतत प्रयास करने की अपील की।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग