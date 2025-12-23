एक ही मकान कई बार बेचकर 14 लाख हड़पे, कब्जा मांगने पर महिला को धमकी, एसएसपी ने कराई एफआईआर

प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कानून गोयान निवासी प्रभा कुमारी का आरोप है कि संजय नगर, दुर्गा नगर, बिहारमान नगला स्थित एक मकान को पूनम यादव ने 23 मई 2025 को 14 लाख रुपये में बेच दिया। पीड़िता ने पूरी रकम अदा की और बाकायदा बैनामा भी कराया। लेकिन जब वह मकान पर कब्जा लेने पहुंची, तभी सारा खेल उजागर हो गया। पीड़िता के अनुसार, मकान पर पहुंचते ही रंजीत राठौर नाम का दबंग वहां आ धमका और मकान को अपना बताते हुए उसे खदेड़ दिया। विरोध करने पर गाली-गलौज की गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ और साफ शब्दों में धमकी दी गई कि दोबारा इस मकान के आसपास दिखी तो जान से मार देंगे।