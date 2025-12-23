एक ही मकान कई बार बेचकर 14 लाख हड़पे, कब्जा मांगने पर महिला को धमकी, एसएसपी ने कराई एफआईआर

बरेली। बारादरी थाना क्षेत्र के संजय नगर इलाके में दबंगों काला खेल खुलकर सामने आ गया है। एक महिला से 14 लाख रुपये ऐंठने के बाद जब उसने अपने खरीदे हुए मकान पर कब्जा मांगा तो दबंगों ने गालियां दीं, धमकाया और जान से मारने की चेतावनी देकर भगा दिया। मामला सीधे एसएसपी अनुराग आर्य तक पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
प्रेमनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला कानून गोयान निवासी प्रभा कुमारी का आरोप है कि संजय नगर, दुर्गा नगर, बिहारमान नगला स्थित एक मकान को पूनम यादव ने 23 मई 2025 को 14 लाख रुपये में बेच दिया। पीड़िता ने पूरी रकम अदा की और बाकायदा बैनामा भी कराया। लेकिन जब वह मकान पर कब्जा लेने पहुंची, तभी सारा खेल उजागर हो गया। पीड़िता के अनुसार, मकान पर पहुंचते ही रंजीत राठौर नाम का दबंग वहां आ धमका और मकान को अपना बताते हुए उसे खदेड़ दिया। विरोध करने पर गाली-गलौज की गई, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ और साफ शब्दों में धमकी दी गई कि दोबारा इस मकान के आसपास दिखी तो जान से मार देंगे।
इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने पूनम यादव से अपने 14 लाख रुपये वापस मांगे तो वहां से भी उसे धमकी ही मिली। कहा गया कि पैसा नहीं मिलेगा और दोबारा मांगने पर पूरे परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भिजवा दिया जाएगा। पीड़िता का कहना है कि डर और दहशत फैलाकर उसे चुप कराने की साजिश रची जा रही है। पीड़िता की पड़ताल में जो सच्चाई सामने आई, वह और भी सनसनीखेज है। आरोप है कि जिस मकान का बैनामा उसके नाम कराया गया, उसी मकान को पहले से कई अन्य लोगों को भी बेचा जा चुका है। यानी सुनियोजित तरीके से एक ही मकान को बार-बार बेचकर लाखों रुपये की ठगी की गई।
पीड़िता ने पूनम यादव और रंजीत राठौर को भूमाफिया गिरोह से जुड़ा दबंग बताते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मामला एसएसपी अनुराग आर्य तक पहुंचते ही पुलिस हरकत में आ गई। एसएसपी के आदेश पर बारादरी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग