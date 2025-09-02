1500वां ईद मिलादुन्नबी: फरमान मियां की अपील, हथियार और शोर-शराबे के बिना शरीयत के दायरे में निकालें जुलूस

जमात रज़ा-ए-मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन ख़ान फरमान मियां ने इस मौके पर देशवासियों को ईद मिलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद दी और जुलूस में शरीक होने वाली तमाम अंजुमनों से सख्त अपील की। उन्होंने कहा कि जुलूस में कोई भी अंजुमन हथियार लेकर शामिल न हो। शोर-शराबा या अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। जुलूस को निर्धारित मार्ग पर, शरीयत के दायरे में ही निकाला जाए।