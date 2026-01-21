22 करोड़ की जीएसटी चोरी, बरेली प्लाईबोर्ड फैक्ट्री सील, हाईकोर्ट से भी नहीं मिली राहत, कुर्की कार्रवाई से उद्योगपतियों में हड़कंप

राज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर (ग्रेड-1) आशीष निरंजन ने बताया कि एसआईवी जांच के दौरान बड़े पैमाने पर जीएसटी बकाया सामने आया था। जांच पूरी होने के बाद फर्म को कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन निर्धारित समयसीमा में भुगतान नहीं हुआ। इसके बाद फर्म ने विभागीय अपील के बजाय सीधे हाईकोर्ट का रुख किया, जहां से भी कोई राहत नहीं मिली। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि एक माह के भीतर कम से कम 10 प्रतिशत बकाया राशि जमा की जाए, लेकिन आदेश की अवहेलना की गई।