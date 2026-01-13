क्रिप्टो और फॉरेक्स निवेश में फंसे बरेली के 27 लोग, लखनऊ बुलाकर की मीटिंग, फिर ठग लिए 1.72 करोड़

कैंट पुलिस ने इस मामले में सीईओ महिपाल मौर्य (मितौली, खीरी), डायरेक्टर आशा देवी मौर्य, फंड मैनेजर दयाशंक मौर्य, निकिता मौर्य और सीतापुर निवासी देवेन्द्र मौर्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर से लेकर देहात तक 27 लोग हुए ठगी का शिकार जानकारी के अनुसार, ठगी के शिकार 27 लोगों में शामिल हैं, जिनमें दुर्गेश चंद्र शर्मा (इचौरिया) 6.44 लाख, आदर्श मौर्य (सुभाषनगर, साउथ सिटी) 4.23 लाख, सुशील कुमार (कैंट, उमरसिया) 12.14 लाख, मोर सिंह (कांधरपुर) 32 लाख, डीरेन्द्र कुमार (फतेहगंज पश्चिम) 1 लाख, नंद किशोर (गणेशनगर) 13 लाख, बृजेश सक्सेना (इफको कॉलोनी) 4.50 लाख और रतनपाल सिंह (मढ़ीनाथ) से 15 लाख रुपये ठगी हुई।