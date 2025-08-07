एक करोड़ के 296 मोबाइल फोन ढूंढकर असली मालिकों को लौटाए, लोगों के चेहरे खिले, पुलिसकर्मी भी हुए सम्मानित

एसएसपी के आदेश पर सर्विलांस सेल ने 24, इज्जतनगर 18, बहेड़ी 18, कोतवाली 17, बारादरी 17, भमोरा 16, सीबीगंज 15, नवाबगंज 15, किला 12, सुभाषनगर 12, प्रेमनगर 11, भुता 10, आंवला 10, बिथरी चैनपुर 10, शेरगढ़ 10, मीरगंज 8, फरीदपुर 7, शाही 7, भोजीपुरा 7, कैंट 7, शीशगढ़ 7, फतेहगंज वेस्ट 6, अलीगंज 6, हाफिजगंज 6, सिरौली 5, फतेहगंज ईस्ट 4, विशारतगंज 4 देवरनियां 4 और क्योलड़िया पुलिस ने 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।