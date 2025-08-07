7 अगस्त 2025,

गुरुवार

बरेली

एक करोड़ के 296 मोबाइल फोन ढूंढकर असली मालिकों को लौटाए, लोगों के चेहरे खिले, पुलिसकर्मी भी हुए सम्मानित

बरेली पुलिस ने शहर और देहात के लोगों के 296 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर पुलिस ने उन्हें उनके मालिकों तक पहुंचा दिया। इन फोन की कुल कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है।

बरेली

Avanish Pandey

Aug 07, 2025

मोबाइल सौंपते एसपी ट्रैफिक अकमल खान (फोटो सोर्स: पत्रिका)

बरेली। बरेली पुलिस ने शहर और देहात के लोगों के 296 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद कर पुलिस ने उन्हें उनके मालिकों तक पहुंचा दिया। इन फोन की कुल कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है।

गुरुवार को रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित रविन्द्रालय सभागार में कार्यक्रम आयोजित कर एसपी ट्रैफिक मोहम्मद अकमल खान ने यह मोबाइल उनके असली मालिकों को सौंपे। फोन पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे।

इन थानों बरामद किए इतने फोन

एसएसपी के आदेश पर सर्विलांस सेल ने 24, इज्जतनगर 18, बहेड़ी 18, कोतवाली 17, बारादरी 17, भमोरा 16, सीबीगंज 15, नवाबगंज 15, किला 12, सुभाषनगर 12, प्रेमनगर 11, भुता 10, आंवला 10, बिथरी चैनपुर 10, शेरगढ़ 10, मीरगंज 8, फरीदपुर 7, शाही 7, भोजीपुरा 7, कैंट 7, शीशगढ़ 7, फतेहगंज वेस्ट 6, अलीगंज 6, हाफिजगंज 6, सिरौली 5, फतेहगंज ईस्ट 4, विशारतगंज 4 देवरनियां 4 और क्योलड़िया पुलिस ने 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित

एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर मई महीने में जिले भर से मोबाइल गुमशुदगी की शिकायतों पर काम किया गया। सर्विलांस सेल, सीईआईआर पोर्टल और तकनीकी सहायता के जरिए पुलिस ने एक-एक मोबाइल की तलाश की। पुलिस की इस ईमानदार कोशिश में जिले के थानों पर तैनात कम्प्यूटर ऑपरेटरों और सर्विलांस टीम ने अहम भूमिका निभाई। फोन ढूंढने के इस अभियान में शानदार काम करने वाले 10 पुलिसकर्मियों को सम्मानित भी किया गया।

इन पुलिसकर्मियों को मिला सम्मान

फोन बरामदगी अभियान में उत्कृष्ट काम करने पर इन पुलिसकर्मियों को 200 रुपये नकद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिसमें कास्टेबल अजय कुमार थाना कैंट, संदीप कुमार थाना सुभाषनगर, सोहेल थाना सीबीगंज, नाजिम हुसैन थाना भमौरा, शिवप्रसाद थाना विशारतगंज,निशांत शुक्ला थाना भुता, मयूर थाना शेरगढ़, प्रीतम सिंह थाना नवाबगंज, कृष्णकांत थाना प्रेमनगर, अंजुम परवीन महिला कांस्टेबल थाना क्योलड़िया को सम्मानित किया गया।

एसपी ट्रैफिक का बयान

एसपी ट्रैफिक मोहम्म्द अकमल खान ने सभी को मंच से सम्मानित किया और भविष्य में भी इस तरह जनसेवा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा बरेली पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि मोबाइल बरामदगी का यह अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेगा।

