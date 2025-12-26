300 बेड, महिला व जिला अस्पताल में भगवान भरोसे मरीज, शासन की छापेमारी में बेनकाब हुआ स्वास्थ्य विभाग, ये सुविधाएं ठप

उधर, ज्वाइंट डायरेक्टर (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) डा. एसके ध्रुव के नेतृत्व में टीम तीन सौ बेड अस्पताल पहुंची। सीएमएस डा. इंतजार अली के बाहर होने पर डिप्टी डीटीओ डा. अमित कुमार टीम के साथ रहे। यहां हालात और भी ज्यादा शर्मनाक मिले। अस्पताल में लगी एक्सरे मशीन लंबे समय से खराब पड़ी मिली, जिससे मरीजों की जांच ठप थी। पैथोलाजी लैब में खून की जांच के लिए लगी सीबीसी मशीन भी शोपीस बनी हुई थी। करोड़ों रुपये खर्च कर लगाया गया ऑक्सीजन प्लांट तक खराब सेंसर के कारण बेकार पड़ा मिला। सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह राम भरोसे मिली। स्टाफ ने बताया कि हाल ही में सीटी स्कैन यूनिट में लगे सभी छह एसी के तार चोरी हो गए। इंटरनेट केबल काट दी गई और सीसीटीवी कैमरे तक उखाड़ कर फेंक दिए गए। चोरी की लगातार घटनाओं से अस्पताल कर्मी दहशत में हैं। टीम से गार्ड की तैनाती की मांग की गई।