10 माह में 33 हिस्ट्रीशीटर जिला बदर, अपराधियों की कमर तोड़ने में डीएम का बड़ा एक्शन

जिला प्रशासन द्वारा बनाई गई क्रमबद्ध मॉनिटरिंग के तहत हर महीने अपराधियों पर शिकंजा कसा गया

10 जनवरी — विशेषनगर क्षेत्र से इस साल का पहला जिला बदर

18 जनवरी — फतेहगंज पूर्वी व सीबीगंज क्षेत्र से दो अपराधी बाहर

4 व 28 फरवरी — कैट व इज्जतनगर थाना क्षेत्रों से जिला बदर

19 व 30 अप्रैल — स्वालेनगर व फतेहगंज इलाकों में लगातार कार्रवाई

7 व 22 मई, 10 जून — अलीगंज, स्वालेनगर और भोजीपुरा में कड़ी कार्रवाई

2 व 12 जुलाई — शेरगढ़ व सुभाषनगर क्षेत्र से कई अपराधी जिला बदर

2 व 12 अगस्त — सीबीगंज व फतेहगंज क्षेत्र में कार्रवाई, अगस्त–सितंबर में सर्वाधिक आदेश

23–29 सितंबर — कैट व भोजीपुरा क्षेत्र में एक के बाद एक जिला बदर

18 अक्टूबर — प्रेमनगर से हिस्ट्रीशीटरों पर कड़ी कार्यवाही