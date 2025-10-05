40 हजार उपभोक्ताओं को मिली राहत: 12.5 करोड़ से बना नया विद्युत उपकेंद्र शुरू, जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर किया शुभारंभ

मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि पवन विहार उपकेंद्र में पांच एमवीए के दो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इससे करीब 40 हजार उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। नवनिर्मित उपकेंद्र को बालीपुर और राधामाधव से 33 केवी की लाइन से जोड़ा गया है। इसके शुरू होने से ओवरलोड चल रहे हरुनगला और जगतपुर उपकेंद्रों पर दबाव कम होगा और दोनों अंडरलोड हो जाएंगे।