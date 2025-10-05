40 हजार उपभोक्ताओं को मिली राहत: 12.5 करोड़ से बना नया विद्युत उपकेंद्र शुरू, जनप्रतिनिधियों ने फीता काटकर किया शुभारंभ

बरेली। शहर के पवन विहार, हरुनगला और जगतपुर क्षेत्र के लोगों को अब बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिलने जा रही है। रविवार को पवन विहार में बिजनेस प्लान 2024-25 के तहत 12.5 करोड़ की लागत से तैयार नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र का शुभारंभ सांसद छत्रपाल गंगवार, मेयर डॉ. उमेश गौतम और विधायक संजीव अग्रवाल ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया।
मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश ने बताया कि पवन विहार उपकेंद्र में पांच एमवीए के दो ट्रांसफार्मर लगाए गए हैं। इससे करीब 40 हजार उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। नवनिर्मित उपकेंद्र को बालीपुर और राधामाधव से 33 केवी की लाइन से जोड़ा गया है। इसके शुरू होने से ओवरलोड चल रहे हरुनगला और जगतपुर उपकेंद्रों पर दबाव कम होगा और दोनों अंडरलोड हो जाएंगे।
उन्होंने बताया कि उपकेंद्र शुरू होने के बाद उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज, बार-बार ट्रिपिंग और बिजली कटौती जैसी परेशानियों से निजात मिलेगी। इस अवसर पर मुख्य अभियंता ज्ञान प्रकाश, अधीक्षण अभियंता ज्ञानेंद्र सिंह, अधिशासी अभियंता सत्येंद्र चौहान, राजवीर सिंह, नितिन कुमार, रामलाल, सहायक अभियंता रविंद्र कुमार समेत बड़ी संख्या में विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
बरेली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग